Stát zavírá kohoutek: Nová zelená úsporám končí, peníze došly
13. 11. 2025 – 10:40 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Oblíbený dotační program Nová zelená úsporám, který pomáhal lidem s financováním zateplení, výměnou oken nebo pořízením fotovoltaiky, se zastavuje. Ministerstvo životního prostředí oznámilo, že příjem nových žádostí končí kvůli obrovskému zájmu a vyčerpaným prostředkům. Lidé si tak letos už o podporu nepožádají.
Program zahltili žadatelé, stát rozdělil přes 32 miliard
Ministerstvo životního prostředí oznámilo stopku pro nové žádosti v rámci programu Nová zelená úsporám. Důvodem je nebývalý zájem domácností, který způsobil, že se peníze rozkutálely mnohem rychleji, než úředníci čekali. Celkem se rozdalo přes 32 miliard korun na zateplení domů, výměnu oken, dveří či instalaci solárních panelů.
„Na příští rok jsou finanční prostředky zajištěny,“ uvedl dosluhující ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL), aniž by zatím sdělil konkrétní sumu. Program se uzavírá jak pro rodinné, tak i pro bytové domy, zatímco už podané žádosti pokračují bez omezení.
Letos se příjem žádostí spustil 20. února a měl trvat celý rok. Kvůli záplavě žádostí ale musel být pozastaven už nyní. U rodinných domů stát letos zvýšil objem prostředků o čtvrtinu na 17,4 miliardy korun, u bytových domů se dotace dokonce pětinásobně navýšily na 14,7 miliardy.
Peníze budou, ale až příští rok
Podle ředitele Státního fondu životního prostředí Petra Valdmana se lidé, kteří už žádosti podali, nemusí bát. „I přes uzavření příjmu nových žádostí pokračuje administrace již podaných žádostí bez omezení. Všechny podané žádosti budou nadále standardně vyhodnocovány, schvalovány a vypláceny. Žadatelé, jejichž žádost bude schválena, tedy žádosti s vydaným kladným rozhodnutím ministra, obdrží zálohu nejpozději na začátku příštího roku,“ uvedl Valdman.
Beze změny podle něj pokračuje i spolupráce s bankami a stavebními spořitelnami, které poskytují zvýhodněné úvěry navázané na dotace. Úspěšní žadatelé tak mohou stále získat výhodné půjčky na dofinancování svých projektů.
Nová vláda chce peníze jinde
Připravovaná vládní koalice ANO, SPD a Motoristů slibuje, že program Nová zelená úsporám sice zachová, ale postupně přesměruje část peněz jinam – především do veřejné infrastruktury a stability energetické sítě. „Budou více potřeba například na investice do stability distribuční sítě tak, aby Česko předcházelo výpadkům,“ řekl místopředseda ANO Karel Havlíček.
Zároveň však nová vláda musí najít už pro příští rok 17 miliard korun, aby mohla převzít platby za obnovitelné zdroje energií od domácností a firem. To chce částečně řešit omezením některých dotačních programů.
Nová zelená úsporám funguje už od roku 2009 a financuje ji mimo jiné Modernizační fond či výnosy z emisních povolenek. Od roku 2021 se díky ní do energetických úspor domácností investovalo téměř 55 miliard korun a pomohla zhruba 600 tisícům českých domácností.