Školské odbory dnes představí podrobnosti k vyhlášení stávkové pohotovosti
13. 11. 2025 – 10:29 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Plánují tak reagovat na to, že ministerstvo školství neobdrželo schválené peníze ve výši 3,7 miliardy korun na dofinancování regionálního školství za letošní listopad a prosinec, uvedli odboráři. Ministerstvo v úterý na sociální síti X uvedlo, že obavy nejsou namístě, školy podle něj obdrží finance včas a v plné výši.
O chybějících penězích v rozpočtu školství letos ministerstvo jednalo v souvislosti s převodem financování kuchařek a školníků na obce, kraje. Nepedagogy mají obce a kraje začít platit od roku 2026, ačkoli původně vláda chtěla převést financování těchto pracovníků ve školách od letošního září. Kvůli posunu tohoto převodu na později je potřeba navýšit letošní rozpočet školství. Podle dřívějších informací ministerstva je na pokrytí platů nepedagogů ve školách v období od letošního září do konce prosince potřeba zhruba deset miliard korun.
Končící vláda Petra Fialy (ODS) podle školských odborů podcenila a ignorovala rozpočtové opatření. Ministerstvo školství neobdrželo schválené peníze ve výši 3,7 miliardy korun na dofinancování regionálního školství za listopad a prosinec 2025, uvedli odboráři. To podle nich přináší rizika, se kterými se ředitelé škol nedokážou vyrovnat. Školy by podle nich byly nuceny koncem roku krátit své výdaje o deset procent.
"Vláda na svém čtvrtečním zasedání (6. listopadu) potvrdila, že všechny závazky vůči krajům a školám budou splněny v souladu se schváleným rozpočtem. Obavy nejsou namístě," uvedlo na síti X ministerstvo školství. Potřebná částka bude podle něj převedena do rozpočtu resortu, rozpočtové opatření má vláda schválit 19. listopadu, uvedlo ministerstvo. Školy podle něj obdrží finance včas a v plné výši.