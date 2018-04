Stát přebírá vepřín v Letech. Do dvou týdnů musí zaplatit 360 milionů

AKTUALITA - Aktuality autor: von

Zástupci Muzea romské kultury dnes přijeli oficiálně převzít vepřín v Letech na Písecku, který stojí kousek od místa, kde stával koncentrační tábor. V rámci převodu celého areálu musí bývalý vlastník firma Agpi obdržet do 16. dubna 80 procent z kupní ceny 480,5 milionu korun. V areálu, z něhož už byla odvezena všechna zvířata, vznikne památník romského holokaustu.

Kupujícím vepřína je Muzeum romské kultury. Místopředseda představenstva Agpi Jan Čech minulý týden řekl, že předání areálu je technická věc. "Bude se to opravdu procházet tak, jak je to ve smlouvě. Musí si to převzít muzeum, je to technická věc. Udělá se nějaký protokol, jsou to rutinní věci," řekl před Velikonocemi Čech s tím, že přijedou i znalci, kteří dělali pro stát odhadní cenu na odkup vepřína.

Peníze za prodej dostane Agpi po částech. Do 16. dubna obdrží 80 procent sumy, deset procent do 30 dnů od předání areálu a zbylých deset procent, až se vyklidí kejda. Podle smlouvy se státem ji musí Agpi vyvézt do konce září. Peníze z prodeje areálu chce firma se 100 zaměstnanci investovat do rozšíření jiných výrob.

Stát jedná o podpoře pro stavbu památníku z takzvaných norských fondů ve výši milion eur (asi 25 milionů korun). Demolice vepřína vyjde odhadem na 110 milionů. Za 1,5 milionu se uskuteční archeologický průzkum.

Soudní tahanice kolem prodeje

Firma Agpi odvezla z vepřína v Letech posledních 330 prasat 14. března. O tom, zda obnoví chov jinde, dosud nerozhodla. Ve 13 halách bylo původně asi 13 tisíc prasat, firma zvířata postupně vozila na jatka masokombinátů.

Vepřín o rozloze 7,1 hektaru se stavěl od roku 1972. O výkupu a vzniku pietního místa se mluvilo přes 20 let. Památník romského holokaustu by mohl zahrnovat repliku původního baráku, alej nebo mohylu s křížem.

Akcionáři Agpi loni na valné hromadě schválili převod areálu na stát. Proti usnesení valné hromady ale podal žalobu ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích minoritní akcionář firmy. Také Ústavní soud přijal v lednu stížnost proti usnesení minulé vlády o odkupu vepřína.