Starosta Kolář: Není možné lidem na potkání říkat, že jim rozšlapete hlavu

ROZHOVOR - Magazín autor: red

Z poslední dva měsíce poznal starosta Prahy 6 Ondřej Kolář zblízka více policistů než předtím za celý život. Kvůli kauze Koněv má od začátku září policejní ochranu. "Občas na mne někdo zakřičí na ulici, ale to je v pohodě, to se děje. Že by se mne pokusil někdo inzultovat, to ne," podotýká Kolář pro server Hlídací pes.

Nadávky ze sociálních sítí se přelily i do dopisů, SMS zpráv či telefonátů a přerostly i ve výhrůžky fyzickou likvidací. "Nejen mne, ale i mé rodiny. Na základě toho jsem požádal o policejní ochranu," říká Ondřej Kolář v rozhovoru pro HlídacíPes.org. Nastiňuje v něm i další osud sochy maršála Koněva, roli Ruska a ruské ambasády v celé kauze, i plán na vznik aleje Ruských exulantů.

Jak daleko je policie s případy výhrůžek smrtí vůči vám?

Nadále jí posíláme vše tohoto druhu, co na mou adresu přijde. Policie pak vyhodnocuje, zda jde o trestný čin nebo přestupek. Už čtyři lidi, jejichž jednání klasifikovali jako trestné činy, policie identifikovala, respektive chytila. Jeden z nich už dostal podmínku a další tři jsou v šetření. Jiní jsou v přestupkovém řízení. Vyloučili z toho opravdu jen minimum. Takže většina lidí, která se do toho pustila, už tuhle "zpětnou vazbu" od policie dostala.

Nešlo jen o Facebook či maily, ale i o SMSky, a lidé sem na radnici i volali. Ten, kterému státní zástupce zastavil trestní stíhání se šestiměsíční podmínkou, sem přímo telefonoval. Vzala to sekretářka, on na ni spustil, že mi uřízne hlavu. Ještě ten den si pro něj policie přišla a pán byl velmi překvapen. Ale spolupracoval, byla to pro něj polehčující okolnost a teď má tedy tu podmínku.

Jako dědeček v Postřižinách

Uvažoval jste nad tím, s jakou lehkostí se dnes ve veřejném prostoru šíří i drsné výhrůžky vůči politikům, hrozby zbitím, zabitím?

Nejde zdaleka jen o politiky, nebo třeba o novináře, vezměte si chudáka paní Filipovou z Kolovče. Ona jde demonstrovat, což je její svaté právo, Babiš ji z něčeho nařkne, ona nad ním vyhraje soud a co se stane? Lidi jí posílají výhrůžky, že ji umlátí lopatou. Měli bychom vysvětlovat lidem, že tím, že zapnout počítač, nekončí reálný život. Přijde mi, že se přepnou do nějaké virtuální reality a myslí si, že mohou dělat úplně všechno od sledování dětské pornografie po vyhrožování fyzickou likvidací komukoli. Lidé si asi myslí, že když máme tu demokracii a svobodu slova, tak si mohou říkat, co chtějí. Jenže jim chybí sebekontrola a filtr, že nemůžete na potkání jiným lidem říkat, že jim rozšlapete hlavu.

Odkud byli lidé, co vyhrožovali vám?

To jsou lidé z celé republiky, z Vysočiny, z Ústí, z Olomouce. Ten, co dostal podmínku, byl myslím z Prahy 5. Ale všichni byli stejně překvapení, když u nich policie zazvonila. Divili se, jak na ně přišli. Podle policie jsou původci takových výhrůžek obvykle lidé sociálně slabí, na podpoře, nezaměstnaní, často mají problémy s alkoholem či jinými návykovými látkami, řada z nich žije stále u rodičů, i když mají dávno věk na to, aby se odstěhovali, a valná většina z nich to píše pod vlivem alkoholu.

Takže je to pro ně nějaký ventil?

Přesně tak. A místo toho, aby si šli zaboxovat, zaběhat, nebo jako ten dědeček v Postřižinách si zalezli do stodoly a rozflákali tam starou skříň, tak si sednou k internetu a už jim nedojde, že co tam napíšou, tam zůstane, někam se to dostane a že jsou dohledatelní. Nedochází jim, že vlákna, která vedou od nich, vedou zase i k nim. Ta zdánlivá anonymita jim poskytuje odvahu, i když do očí by vám nic takového asi neřekli. Myslím, že už malým dětem by se mělo začít vysvětlovat, že virtuální realita je sice krásná věc, může fungovat jako únik, ale že za to, co tam dělají, nesou stejnou zodpovědnost, jako v reálném světě.

Překvapilo vás to, co se spustilo kolem sochy Koněva, vedle té samotné míry nenávisti?

To, že na řada lidí takhle reagovala, mne nepřekvapilo. Zaskočil až zhnusil mne způsob, jakým na to reagovali někteří naši politici. Začít můžeme u pana prezidenta, jakkoli tam se to s jeho proruskou orientací čekat dalo. Zajímavá byla vehemence, s jakou se do toho obul jeho mluvčí Ovčáček. Nicméně chápu, že slouží svému pánovi. Rozumím i tomu, že se do toho zapojili komunisté. Ale pak tu byla řada dalších. Lidé, kteří mají reprezentovat tuto zemi a její občany, zjevně jednali v zájmu úplně jiného státu. To pro mne bylo opravdu zděšení.

Zájmy Ruska se ale asi v Česku projevují přeci jen jinak než hádkami o sochu.

To byl spouštěč. Oni potřebovali něco, kde mohli ventilovat svou zlobu. Vezměte si toho bláznivého Foldynu (poslanec ČSSD, pozn. red.). S ním jsem byl dvakrát v televizní debatě a jediné sdělení, které měl, bylo, že Rusko je skvělé a mějme rádi Putina. Ještě vykládal, jak tu probíhá masivní propaganda ze strany USA.

Zajímalo by mne, kde se to v těch lidech bere. Přijde mi, jako by měl každý z nich v kuchyni plakát s nápisem Američanům nenaléváme a každé ráno si přečetl pár pouček z učebnice marxismu-leninismu, aby se utvrdili v tom, že je Amerika nebo Brusel největší nepřítel, který tuto zemi zlikvidoval. Strašné mi přijde i to, že tu máme skvěle pracující tajné služby, které tu roky upozorňují na zjevný problém, ale pan prezident to úplně ignoruje a naopak podniká kontraakce proti našim vlastním tajným službám. To je úplný Kocourkov.

Rusové to pěkně dávkovali

Hrálo podle vás roli v kauze Koněv i to, že je socha na Praze 6, v Dejvicích, v místě, kde dlouhodobě žije hodně lidí ruské národnosti?

Ano i ne. Je tady ruská ambasáda, Rusko tu má několik jazykových a kulturních institutů, školu i modlitebnu, je jich tady opravdu hodně. Ale zároveň je třeba říct, že socha Koněva je poslední podobného druhu v Praze, takže se na ni logicky upíná pozornost a téma se dlouhodobě vrací. Radnice Prahy 6 to řeší ve vlnách už někdy od roku 1993. Rusové používají cokoli, co by jim podhoubí, které tady mají, pomohlo zlepšit a Koněv je pro to naprosto ideální nástroj. Ostatně si myslím, že to, co se odehrálo letos, byla od začátku řízená provokace.

Máte pro to nějaké indicie?

Když kauza gradovala, začalo se objevovat, jak naše rodina měla ve svých řadách nějakého gestapáka z Budějovic. To se rozjelo strašlivou rychlostí, ještě teď mi občas přijde mail ve stylu: vím, odkud vane vítr, když jsi měl toho dědečka gestapáka. To je samozřejmě nesmysl, ale když Deník N mapoval vývoj událostí kolem Koněva, ukázalo se, že už 20. srpna někdo založil na Wikipedii heslo onoho Otto Kolare. Pak 21. srpna někdo pomaloval sochu. O den či dva později se údajná spojitost s tím gestapákem objevila v diskusi pod článkem na Aeronetu.

Ale hned den poté to už měl na svém Facebooku Jiří Vyvadil jako bombastickou informaci: podívejte se, on je vnuk gestapáka, tak je to jasné. Nejprve tedy psali, že to byl otec, pak dědeček, a když zjistili, že ani to jim nesedí, udělali z něj prastrýce a pak to téma postupně opustili. Jako první mimochodem tu nacistickou tématiku použil Jiří Ovčáček, když napsal tweet "NSDAP 09", pak začal zmiňovat, že Koněv osvobodil Osvětim. Odtamtud nám mimochodem na náš dotaz napsali, že oni o žádnou sochu Koněva rozhodně zájem nemají. S nacistickou tématikou přišel i ruský ministr kultury. Takže mi připadá, že to z Ruska pěkně dávkovali a použili k tomu bláznivého Ovčáčka a všechny trolly, které tady mají.

Víte mimochodem, kolik Rusů tady na Praze 6 žije?

Jejich tu hodně, kolik přesně, to nevím. Ale chci zdůraznit, že proti Rusům jako takovým vůbec nic nemám, pokud se chovají normálně. Problém je to, co vytváří jejich režim, a co tady vytváří jejich ambasáda.

Dostali jste ve věci Koněva i nějakou oficiální nótu z ruské ambasády?

Z ambasády ne, ale poslal nám dopis gubernátor Vologdské oblasti, odkud pocházel Koněv. Píše, jak si váží našeho moudrého národa, a že by bylo dobré, abychom i my udělali moudré rozhodnutí. Ještě jsem mu nestihl odepsat, ale myslím, že to bude něco ve smyslu, že se státem, jehož čelní představitelé se uchylují k urážkám politiků jiného státu, se úplně moudře jednat nedá.

Bude alej Ruských exulantů

Kolik času vám ta agenda kolem Koněva zabrala?

V součtu třeba týden čistého času, ale je to rozplizlé už do dvou měsíců a do dneška to řešíme. Jednáme o přesunu sochy, chceme i vypsat soutěž na nový pomník.

V jaké fázi je teď plán na přesun sochy?

Snad skončí na Olšanech. Je tu jedna překážka. Místopředseda KSČM Petr Šimůnek, člověk, který říká, že Milada Horáková si za svou popravu mohla sama, donesl na Ministerstvo kultury žádost, aby byla socha maršála Koněva zapsána na seznam kulturních památek. Na to, abychom sochu přesunuli, potřebujeme stanovisko pražských památkářů, a ti zase potřebují vyjádření ministerstva kultury. Jinak na Olšanských hřbitovech je to předjednáno, ale chceme mít kompletní to administrativní kolečko, aby nikdo nemohl říkat, že jsme něco udělali formálně špatně. Jinak socha, i když bude třeba chráněná, není Karlštejn, může stát kdekoli.

Soutěž na nový pomník plánujete vyhlásit, až se vyřeší, kam s Koněvem?

Ano, přesnější termín zatím nedokážu odhadnout.

Jak se mimochodem díváte na petice navrhující přejmenování náměstí Pod kaštany, kde stojí budova ruské ambasády, na náměstí Borise Němcova?

Můj soukromý pohled na věc je, že by to byla trochu klukovina. Myslím, že kdybychom chtěli Kremlu nějak zkomplikovat život, tak jim nepřejmenujeme náměstí před ambasádou, ale zvolíme si tady jiného prezidenta a oni u nás přijdou o svou hlavní spojku. Ale změnu názvu jsme probírali na místopisné komisi, vzali jsme to na vědomí a s návrhem ať se popasuje magistrát. Piráti tu ale zvedli jiné téma.

Tady v Bubenči a v Dejvicích bydlelo hodně ruských emigrantů, které sem ve dvacátých letech pozval Masaryk a které pak pod dohledem Koněva odvlekli zpátky na Sibiř. Piráti navrhli, že by se tu nějaké veřejné prostranství mohlo pojmenovat právě po ruském exilu. To jsme vzali jako dobrý podnět a alej Ruských exulantů, případně alej Ruského exilu, by mohla být propojka mezi ulicí Svatovítskou a Evropskou. A hned vedle, v Dělostřelecké ulici, je vila, kde měl ruský Směrš svoje sídlo. Jednáme teď s Ministerstvem obrany, že bychom na ní, nebo k ní, umístili pamětní desku.

Robert Břešťan pro Ústav nezávislé žurnalistiky