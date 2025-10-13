Stanjura považuje opakované posílání rozpočtu do Sněmovny za zbytečné cvičení
13. 10. 2025 – 18:45 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) považuje opakované posílání návrhu státního rozpočtu na příští rok do Sněmovny za zbytečné cvičení, když vznikající nová vládní koalice dává najevo, že ho odmítne.
Zároveň v prohlášení na síti X uvedl, že končící kabinet tím žádnou zákonnou povinnost neporuší. Vláda na konci září poslala Sněmovně návrh státního rozpočtu se schodkem 286 miliard korun, vzhledem ke konci volebního období se ale nově zvolená Sněmova nebude moct návrhem zabývat.
"Pokud strana, která bude pravděpodobně sestavovat příští vládu, už předem avizuje, že stávající návrh rozpočtu neakceptuje a chce o 80 miliard zvýšit deficit, pak předložení našeho návrhu znovu do Sněmovny považuji za zbytečné cvičení. Žádnou zákonnou povinnost tím odcházející vláda neporuší," napsal Stanjura. Zákon vyžaduje, aby vláda do konce září předložila Sněmovně návrh státního rozpočtu, nijak ale neřeší situaci, kdy po předložení návrhu skončí volební období Sněmovny.
V neděli ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) uvedl, že vláda se návrh do Sněmovny poslat nechystá, a to právě kvůli nesouhlasnému stanovisku nové sněmovní většiny. To kritizovala pravděpodobná budoucí ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Upozornila, že bez opakovaného předložení rozpočtu se jím poslanci nemohou začít zabývat. Vládu vyzvala, aby návrh rozpočtu poslala do Sněmovny neprodleně.
Vzhledem k tomu, že ustavující schůze Sněmovny se uskuteční na počátku listopadu, je pravděpodobné, že Česko vstoupí do příštího roku v rozpočtovém provizoriu, které omezuje státní výdaje. "Rozpočtové provizorium na pár týdnů začátkem roku nebude pro zemi žádný fatální problém. Dá se tím projít," uvedl Stanjura. Připomněl, že současná vláda hospodařila s rozpočtovým provizoriem na počátku roku 2022, když odmítla návrh státního rozpočtu připravený před volbami v roce 2021 vládou ANO a sestavila svůj vlastní.
Volby zasahují do procesu sestavování státního rozpočtu od roku 2013, kdy se přesunuly z letního na podzimní termín. Po předčasných volbách v roce 2013 předložila tehdejší úřednická vláda Jiřího Rusnoka poslancům návrh rozpočtu 30. září. Podle sněmovní databáze ho poslanci obdrželi po volbách 27. listopadu. Před dalšími volbami v roce 2017 předložila vláda Bohuslava Sobotky (tehdy ČSSD) poslancům návrh rozpočtu na následující rok 29. září. Po volbách ho ale předložila znovu, a to 30. října. Poslanci ho schválili 19. prosince. Vláda Andreje Babiše (ANO) předložila poslancům rozpočet rovněž před volbami 30. září 2021. Sněmovna se jím už nezabývala a Babišova vláda ho po volbách předložila znovu, a to 4. listopadu. Rozpočtový výbor ale jeho projednávání přerušil a nová vláda Petra Fialy (ODS) ho posléze vzala zpět, protože předložila vlastní rozpočet.