Děti partnera mluví jen cizí řečí! Oblíbená herečka: "Mají mě na háku"
14. 10. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Padnout si do oka s partnerovými dětmi je jedna věc, ale co když ještě k tomu mluví jinou řečí?
Oblíbená a půvabná herečka Hana Vagnerová našla již před nějakým časem štěstí v náručí svého francouzského partnera, Nicolase Escaviho.
Jenže jak to při randění po třicítce bývá, Nicolas není jen jedna entita a když se s ním Hana dala dohromady, sblížila se vlastně s třemi lidmi najednou. Nicolas má totiž děti z předchozího vztahu. Dvě malé dcery.
Navázat vztah s cizími potomky by byla výzva v jakékoliv situaci, jenže jak Nicolas, tak dcerky prakticky nemluví jinak než francouzsky. A Hana přiznává, že ona sama není úplně vtělení Paula Verlaina.
Na úplném počátku si proto zamilovaná dvojice prý popovídala prakticky jenom s překladačem – o vztah ale oba stáli dost na to, aby dokázali prvotní bariéru překonat.
„Opravdu poprvé v životě jsme takhle s někým mluvili přes překladač v telefonu a říkali jsme si věci o našem dětství, já jsem to překládala do francouzštiny, on na to pak zas reagoval... Říkáme, že tam opravdu něco muselo být, protože těch překážek v našem vztahu bylo na začátku hrozně moc. A přesto jsme nějakým způsobem oba dva chtěli vydržet a chtěli jsme to dát,“ popisovala úvodní trable Vagnerová svého času pro iDnes.cz.
S dětmi to však bylo složitější: „Je to nová pozice, na kterou jsem nebyla zvyklá, nebo vlastně jsem nevěděla, co od toho čekat,“ svěřila se pro magazín eXtra.
Výrazná pomoc prý přišla od odborníků: „Hrozně mi v tom pomohla moje terapeutka, která mě hezky navedla, jak s tím pracovat,“ prozradila herečka.
O roli nových partnerů s dětmi, které nejsou jejich, se prý ve společnosti nemluví, ale rozhodně by mělo: „Myslím si, že to je hrozně nezpracovaný téma... A přitom to může být pro oba partnery dost stresující,“ uvedla Vagnerová.
Dnes už je situace lepší, byť jazyková bariéra stále existuje: „Úplně výborně. Samozřejmě oni mě mají na háku, dělají si ze mě srandu, protože nemluvím pořádně francouzsky, takže kdykoli udělám chybu, tak se to rychle dozvím,“ směje se sympatická herečka.
„Myslím si, že to samozřejmě hrozně záleží na tom partnerovi. Jak je vlastně do tý situace uvede. A v tomhle si myslím, že je Nicolas opravdu jedinečný,“ pokračovala.
Ráda by, aby veřejnost probírala téma více, ale sama se zatím necítí kvalifikovaná na to, aby poučovala: „Vlastně sama se s tím nějakým způsobem teprve seznamuju. Byla bych ráda, kdyby dostali prostor kvalifikovaní lidé, kteří to opravdu mohou zevrubně popsat, a aby to nebylo takové tabu,“ dodala.