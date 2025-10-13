Ví, co sluší ženským křivkám!: Victoria Beckham umí dokonale vyzdvihnout to, co má být vidět
13. 10. 2025 – 17:01 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Už v éře Spice Girls měla odvahu dělat věci po svém – dokonce přešila šaty, které jí darovala samotná Donatella Versace. To, co tehdy vypadalo jako drzost, bylo ve skutečnosti první náznak jejího citu pro módu a smyslu pro detail. Dnes je Victoria Beckham pevně usazená mezi uznávanými návrhářkami a dokazuje, že její modely mají hloubku, promyšlenost i skutečný význam.
Nejlepší návrháři nevznikají jen v lavicích módních škol — často jsou to lidé s vizí, kteří chtějí prostřednictvím svých modelů zanechat odkaz, jenž přežije víc než jednu sezónu. Příběh Giorgia Armaniho to dokazuje: vlastní značku založil až po čtyřicítce, a přesto se stal synonymem elegance a mistrovství střihu. Tak proč by Victoria Beckham nemohla napsat podobný příběh? Talent v ní dřímá odjakživa a i když si svou cestu musela tvrdě vyšlapat, všechno naznačuje, že právě ona může být další návrhářskou múzou své generace.
Modely s duší i bez duše
První pokusy bývalé Posh vyrazily vzhůru jako rakety, ale to, co rychle vystoupalo, někdy padalo stejně rychle. V tom zářícím počátku už však bylo vidět, že Victoria Beckham není jen další celebrita, která v módě půjčí své jméno. Nechtěla být pouze maskou nebo jménem, chtěla být sama tvůrkyně.
Tahle ambice ji donutila pustit se do řemesla naplno. Pochopit každý steh, zvládnout řezání, konstrukci, materiály, zkoušky a omyly. Byly to tisíce hodin, stovky špendlíků, nekonečné dny a noci, kdy se musela učit sama. A přestože nálepky „manželka slavného fotbalisty“ kolem ní kolovaly, ona odmítla být jen pouhým obrazem.
Dnes má Victoria Beckham v rukou nejen jméno, ale i styl s vizí. Její kolekce už nepůsobí jako pouhá prezentace, jdou pod povrch, vyzdvihují ženskost, ladí proporce a nesou osobní signaturu. Co bylo kdysi jen skrytými fragmenty talentu, dnes tvoří pevný základ značky s duší.
Drzost ke královně módy
Victoria Beckham měla vkus odjakživa. I jako Posh Spice si vybírala modely, které padly jako ulité, a málokdy udělala krok vedle. Byla sebevědomá, trochu provokativní a nikdy se nebála překročit hranice. Jednou dokonce přešila kožené černé šaty, které jí darovala samotná Donatella Versace.
„Byla to od ní drzost,“ přiznala návrhářka s úsměvem po letech. „Ale musím uznat, že přesně věděla, co její postavě sluší. Znala své tělo.“
A právě tahle odvaha – vzít do rukou něco, co by si jiní netroufli změnit – se později stala Victoriinou tvůrčí DNA. Někde mezi špendlíky, kůží a instinktem se tehdy zrodila žena, která si dokáže šít osud podle sebe.
Když minimalismus dostane výraz
Na letošním Paris Fashion Weeku 2025 se ukázalo, že Victoria Beckham už dávno není ta, kdo se učí. Její značka vstoupila do období jistoty. Modely působí sebevědomě, ale bez křiku, ženské, ale ne sentimentální. Kritici se shodují, že její rukopis se zjemnil, dozrál a konečně se stal tím, čemu módní svět říká „rozpoznatelný podpis“.
Kolekce pro jaro a léto 2025 staví na hře proporcí – široká ramena, úzké pasy, strukturované střihy, které formují siluetu, ale nechávají tělo dýchat. Látky se pohybují s lehkostí, barevná paleta osciluje mezi kávovými tóny, měkkou vanilkou a kontrastní černí. Na mole vládne klid, přesto má každý look vlastní rytmus, jako by vyprávěl příběh ženy, která ví, co chce.
A právě to je na Victoriině módě nejzajímavější. Nehoní trendy, ale tvoří prostor pro eleganci, která nestárne. Její kolekce nejsou jen o tom, co si obléknete, ale jak se v tom budete cítit. V tom je její opravdová tvůrčí síla.
A co říct na aktuální modely?
Vysoké, robustní límce dokonale vystihují nadčasovost jejího stylu. Kožená bunda, která zakrývá téměř půl obličeje, se v podzimním počasí stává nejen designovým, ale i praktickým kouskem. Pásek zvýrazňuje linii pasu a dává vyniknout ženské postavě, zatímco moderní délka kabátu posouvá celou siluetu do současnosti.
Kalhoty s rozparkem, který odhaluje kraťasy skryté pod nimi, jsou odvážné, originální a zároveň překvapivě rafinované. Oversize saka už dávno nejsou novinkou, ale v jejím podání působí precizně a promyšleně – každý střih je vypočítaný tak, aby postavě lichotil, nikoli ji pohltil. Dlouhé kalhoty opticky prodlužují nohy, a to vše doplňují drobné detaily, se kterými si Beckham pohrála, aby ženskému tělu dala prostor dýchat i zářit.
Dokonce i tam, kde by jiní sázeli na jistotu, Victoria experimentuje. V kolekci si pohrála s pryskyřicí, kterou použila jako neobvyklý materiál k „zastavení pohybu“ – jak sama říká, chtěla zachytit moment mezi tichem a energií. A přesně o tom její móda je.
Její modely nejsou levné, ale rozhodně nejsou cenově nedostupné. Victoria Beckham se tak stává návrhářkou, která dokázala přetavit exkluzivitu do každodenní elegance – a to je přesně ten luxus, který má smysl.