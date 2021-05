Stabilní příval dezinformací. Trumpovo lhaní o volbách prodlužuje riziko útoků, řekla soudkyně

Americká federální soudkyně Amy Bermanová Jacksonová ve středu uvedla, že vzhledem k "téměř každodennímu hřímaní" exprezidenta Donalda Trumpa o údajných volebních podvodech stále hrozí riziko, že jeho podporovatelé provedou útok podobný tomu ze 6. ledna v budově Kongresu.

Trump stále odmítá uznat svou prohru v prezidentských volbách a nadále šíří lži o „ukradených“ volbách, jeho stížnosti však selhaly u soudů a odmítají je státní a federální činitelé.

Bermanová Jacksonová se zabývá kauzou Clevelanda Mereditha, Trumpova podporovatele. Ten je stíhán kvůli zaslání textových zpráv, v nichž mimo jiné napsal, že by chtěl vpravit kulku do hlavy demokratické předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové.

„Stabilní příval (dezinformací), který inspiroval obžalovaného, aby vzal do ruky zbraň, stále nezeslábnul. (Novinářská) kachna o tom, že volby byly ukradeny, se i o šest měsíců později denně opakuje na velkých zpravodajských kanálech a zaznívá rovněž z kuloárů ve státní i federální vládě. A to nemluvíme o téměř každodennímu hřímání bývalého prezidenta,“ uvedla soudkyně ke svému rozhodnutí nedovolit Meredithovi vyjít z vazby.

Obvinění vznesená proti obžalovanému jsou podle soudkyně zvlášť vážná, protože podle ní hrozil konkrétním veřejným činitelům, že je zabije specifickým, násilným způsobem.

Meredith se nezúčastnil přímo vpádu do budovy Kongresu, protože se údajně na cestě z Colorada do Washingtonu zdržel kvůli problému s vozidlem. Podle vyšetřovatelů s sebou však do hlavního města přivezl 2500 nábojnic, útočnou pušku a další zbraně. Ve svých textových zprávách, jež se dostaly do rukou policie, hovořil o válce proti zákonodárcům, kteří se chystali potvrdit volební vítězství demokrata Joea Bidena. Napsal taky, že se chystá střelit Pelosiovou do hlavy, až bude vystupovat v televizi.

Nepokoje v Kapitolu si vyžádaly několik mrtvých a nejméně desítky zraněných a spustily nejrozsáhlejší operaci v dějinách federálního ministerstva spravedlnosti. Více než 400 lidí bylo dosud v této souvislosti zadrženo a formálně obviněno z činů od nedovoleného vstupu až po zločinné spiknutí.

Událost však řada republikánů v poslední době začíná zlehčovat, jeden zákonodárce například nedávno označil výtržníky za turisty. Republikáni rovněž nesouhlasí s plánem demokratů na vytvoření nadstranické komise, která by události prošetřila a vydala doporučení ohledně toho, jak podobným incidentům do budoucna zabránit.