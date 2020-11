Covid-necovid, dovolte dětem sportovat, žádá olympijský vítěz Coe

Zákaz sportování ohrožuje duševní i tělesné zdraví mladé generace. Prohlásil to šéf Světové atletiky (WA) Sebastian Coe a vyzval britskou vládu, aby dětem a mládež povolila navzdory koronaviru sportovat.

Británie kvůli zhoršení situace zakázala od 5. listopadu dětem veškeré volnočasové aktivity včetně sportu. Obdobná situace panuje od 12. října i v Česku, kdy se zastavil organizovaný amatérský sport včetně toho mládežnického.

Coe v článku pro deník Daily Mail upozornil, že všechna opatření proti koronaviru vážně dopadají na mladou generaci. A právě sport považuje za možnou kompenzaci. "Zajistit, aby děti měly pravidelnou tělesnou výchovu, strukturovaný trénink a možnost pobíhat a hrát si během lockdownu, může přinést nezpochybnitelné benefity pro duševní zdraví - zvýšení sebevědomí, posílení pozitivních vztahů mezi vrstevníky, zlepšení nálady, pěstování soudržnosti v komunitách - a samozřejmě zůstat zdravý a fit," argumentoval Coe.

Dvojnásobný olympijský vítěz v běhu na 1500 metrů poukázal také na to, že v Británii hraje sport důležitou roli v podpoře znevýhodněných dětí. Různé kluby charitativních organizací zaměřené na volnočasové aktivity mládeže ale nesmějí fungovat. Právě nyní by přitom podle Coea rodiny v obtížné sociální situaci potřebovaly takovou podporu nejvíce.

Školy zůstávají v Británii otevřené, ale při mimoškolních aktivitách se děti potkávat nesmějí. "Spousta charit a místních sportovních nebo komunitních klubů funguje velmi podobně jako školy, s prověřenými kvalifikovanými trenéry a mentory, kteří se věnují dětem hodiny po skončení běžného školního dne. Zdá se, že je jen málo rozumných argumentů pro uzavření těchto charit a klubů, když školy zůstávají otevřené. Setkávání dětí buď je bezpečné, nebo není," uvedl Coe. Také v Česku se školy postupně otevírají, ale tělocvik je v nich zakázaný a ani děti, které chodí do školy, nesmějí organizovaně sportovat.

Coe připomněl, že se v létě a na podzim navzdory pokračující pandemii konala řada atletických závodů. Je přesvědčen, že v menším měřítku by je dokázaly bezpečně uspořádat i menší sportovní organizace. Připomněl, že děti jsou tou nejméně rizikovou skupinou ve vztahu ke koronaviru.

Coe doufá, že britská vláda svůj postoj přehodnotí. "Je to problém, kterým se může a musí rychle zabývat, jinak riskujeme duševní a fyzické zdraví celé generace," dodal.

V Česku je možné podle protiepidemického systému PES spustit amatérské sportovní soutěže bez diváků při přechodu do třetího rizikového stupně. Aktuálně platí opatření čtvrtého stupně. V pondělí rizikové skóre poprvé kleslo na třetí stupeň. Pokud by se tam týden udrželo, může vláda zmírnit opatření. Zda by se to týkalo i sportu, není jasné.