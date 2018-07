Spolupráce dopravního podniku a Penty k metru D se odkládá. Je riskantní a zbytečná

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Primátorčin náměstek pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD) stáhl z úterního programu pražské rady plán na vytvoření společného podniku dopravního podniku (DPP) a Penty na výkup pozemků a rozvoj okolí stanic linky metra D. Plán kritizovali zástupci Trojkoalice, je prý pro město riskantní a navíc zbytečný.

Rada hlavního města je zároveň valnou hromadou městských společností, tedy i DPP. Vytvoření dceřiné společnosti tak podléhá schválení radních. Celkové nastavení podniku je nicméně v režii vedení DPP.

Cílem společného podniku má být co nejrychleji vykoupit pozemky potřebné pro výstavbu. Podle dříve zveřejněných informací má mít Penta v podniku většinový podíl 51 procent, takže nebude nutné se při výkupu pozemků řídit pravidly, která musí dodržovat veřejné subjekty. Společný podnik má zároveň těžit z finančního zhodnocení pozemků přilehlých k novým stanicím, a pokrýt tak část nákladů na výstavbu. Plán se netýká stavby metra.

Projekt čelí kritice zejména ze strany STAN a Zelených, tedy dvou ze tří členů Trojkoalice, která v Praze společně s ANO a ČSSD vládne. Podle Trojkoalice by nastavení podniku v podobě, v jaké jej představil DPP, nezaručovalo dostatečnou veřejnou kontrolu a transparentnost. Podle právničky Hany Martvanové, která na kandidátce TOP 09 a STAN kandiduje na magistrát, by mohl být podnik pro město ztrátový. DPP i Penta námitky odmítají.

Sněmovna nedávno schválila novelu zákona, která zařazuje metro D do seznamu staveb, pro které je možné využít takzvané mezitímní rozhodnutí. To bude znamenat, že stavba by mohla začít a pokračovat nezávisle na sporu o výši náhrady za pozemek.

Vyvlastnitel by po splnění podmínek požádal o toto rozhodnutí, úřad by v prvním kroku dovolil zahájit stavební práce a v druhém kroku by se řešil případný spor o výši náhrady. V případě schválení horní komorou a podpisu prezidenta by novela mohla začít platit ještě letos.

Podle náměstkyně primátorky Petry Kolínské (Zelení/Trojkoalice) je v této situaci zbytečné schvalovat společný podnik, když hlavním argumentem pro jeho vytvoření je právě snazší výkup pozemků. Dolínek i primátorka Adriana Krnáčová (ANO) v minulosti pro MF Dnes uvedli, že DPP zpracovává analýzu vlivu novely na přípravu stavby metra D a že na ni před schválením podniku počkají. Podle získaných informací je to jeden z hlavních důvodů dnešního stažení tisku ke společnému podniku.

Dolínek to nepotvrdil, podle něj jde o důvěrné obchodní vztahy DPP a městské rady jeho valné hromady společnosti. Uvedl pouze, že požádal podnik o doplnění podkladů.

Podle Kolínské jde o zástupné důvody. "Podle mě hlavní důvod, proč to dneska bylo staženo, je to, že na to neměla koalice hlasy. Zkrátka někteří radní z ANO a ze sociální demokracie řekli, že pro to nebudou hlasovat, a budou teď podle mě vystaveni brutálnímu tlaku, aby se to v uvozovkách neopakovalo," řekla.

Metro D má odlehčit trase C a propojit sídliště na jihu Prahy s centrem. V první fázi výstavby má vzniknout úsek Pankrác - Olbrachtova. Následně bude stavba prodloužena do plánované zastávky Nové Dvory a pak do konečné Depo Písnice.

Kromě úseku z Pankráce do Písnice má vést metro D také z Pankráce na náměstí Míru. O stavbě této části trasy se zatím nerozhoduje. Na nové lince budou jezdit vlaky bez řidiče. Koncem letošního roku mají začít první průzkumné práce.