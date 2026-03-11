Spojené státy zničily deset minonosných lodí, uvedl prezident Trump
11. 3. 2026 – 6:38 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Spojené státy v posledních hodinách zcela zničily deset neaktivních minonosných lodí, napsal dnes americký prezident Donald Trump.
Oznámení přišlo po zprávách médií, že Írán začal klást miny v Hormuzském průlivu. Šéf Bílého domu předtím také vyzval Teherán k odstranění všech min a pohrozil mu dosud nevídanými vojenskými důsledky v případě, že tak neučiní.
O íránských aktivitách v Hormuzském průlivu napsal web stanice CNN, který se odkazoval na dvě osoby obeznámené s informacemi amerických zpravodajských služeb. Obě uvedly, že pokládání min zatím není rozsáhlé - v posledních dnech se jednalo o několik desítek kusů. Jeden ze zdrojů však dodal, že Írán má stále 80 až 90 procent svých malých člunů a minonosek, takže by v ve strategickém průlivu mohl položit stovky min.
Dopravu v klíčovém průlivu ochromil konflikt vyvolaný americko-izraelskými útoky na Írán. Průlivem běžně prochází zhruba pětina světových dodávek ropy. Obavy z dlouhodobějšího narušení dopravy v Hormuzském průlivu vedly k výraznému nárůstu cen této komodity.
"Pokud Írán položil nějaké miny v Hormuzském průlivu a my o tom nevíme, požadujeme jejich okamžité odstranění. Pokud byly miny z jakéhokoli důvodu položeny a nebudou ihned odstraněny, vojenské důsledky budou pro Írán takové, jaké svět ještě neviděl," uvedl Trump v jednom z příspěvků na své sociální síti Truth Social.
USA a Izrael zaútočily na Írán 28. února, od té doby ve vlnách vzdušných útoků pokračují. Teherán v odvetě udeřil na americké a izraelské cíle i na civilní objekty v regionu.