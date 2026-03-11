Tajný trhák týdne v Kauflandu: zlevnění klíčových surovin

Maso, ovoce a základní potraviny za ceny, které lákají k nákupní horečce
Jedním z největších lákadel aktuální nabídky je rodinný vepřový balík o hmotnosti kolem pěti kilogramů. Kaufland ho nabízí za 79,90 Kč za kilogram, což z něj dělá jednu z nejviditelnějších slev v letáku. Zákazníci, kteří chtějí doplnit zásoby masa, mohou sáhnout také po krůtích prsou za 199,90 Kč.
Velký zájem může být i o ovoce. Tmavé bezsemenné hrozny z dovozu jsou nyní za 34,90 Kč za půlkilové balení, což představuje padesátiprocentní slevu. Další výraznou akcí je brokolice za 19,90 Kč za balení, také se slevou kolem poloviny původní ceny.
V kategorii mléčných výrobků stojí za pozornost například Jaroměřický tvaroh jemný za 22,90 Kč nebo selský jogurt Hollandia za 14,90 Kč. Zlevněná je také smetana ke šlehání Olma za 24,90 Kč.
Sladkosti a trvanlivé potraviny: levné dobroty, které mizí z regálů
Milovníci sladkého mohou v letáku najít několik výrazných slev. Bonboniéra Merci Lovelies je nyní za 69,90 Kč, což znamená zlevnění o 46 procent. Čokoládové vajíčko Kinder Surprise stojí 17,90 Kč a oblíbené sušenky Opavia Esíčka vyjdou na 26,90 Kč.
Z trvanlivých potravin poutá pozornost například rýže Arax v pětikilovém balení za 189,90 Kč. Oblíbená paštika Májka je dokonce za 9,90 Kč. Koření Kotányi vyjde na 8,90 Kč a instantní puding Dr. Oetker stojí pouhých 5,90 Kč.
Zajímavá je také cena instantního nápoje Granko Maxi, který Kaufland nabízí za 99,90 Kč.
Nápoje, káva i drogerie ve výrazných akcích
Velkou pozornost přitahuje také káva Eduscho zrnková, jejíž kilogramové balení vyjde na 289,90 Kč. Levnější je i kečup Heinz jemný za 59,90 Kč.
Mezi nápoji je výrazná nabídka piv. Pilsner Urquell v půllitrové lahvi stojí 25,90 Kč, Starobrno Medium je za 14,90 Kč a Krušovice 12 vyjde na 15,90 Kč. Minerální voda Dobrá voda je v akci za 11,90 Kč za 1,5 litru.
Z drogerie zaujme především prací gel Coccolino WonderWash za 199,90 Kč nebo velké balení limonády Kofola (4×2,25 litru) za 94,90 Kč.
Leták platný od 11. 3. do 17. 3. 2026 tak nabízí mix slev, které mohou přilákat nejen běžné zákazníky, ale i lovce nejvýhodnějších nákupů. Některé ceny totiž patří mezi nejnižší, jaké se v posledních měsících v podobných akcích objevily. Pokud se historie opakuje, největší hity mohou z regálů zmizet ještě před koncem týdne.