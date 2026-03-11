Tenhle tvoreček už neměl existovat. Vědci našli zvíře, co mělo vyhynout před 6 000 lety
11. 3. 2026 – 7:00 | Magazín | Jiří Rilke
Zvíře, které jsme znali pouze ze zkamenělin a vědci ho proto měli za dávno vyhynulé, si v klidu dál žije v džungli.
Lazarus by se dmul pýchou. A ostatně sami vědci jim k holdu slavného zmrtvýchvstalého maroda říkají "Lazarovy druhy". Řeč je o druzích živočichů, které jsme měli za vyhynulé, ale ony se zatím jen někde skrývaly a po čase se ukáže, že stále existují.
Vědci nyní objevili hned dva živočichy, které už měly podle všech důkazů a předpokladů z planety dávno zmizet. O své poznatky se podělili v odborném časopise Records of the Australian Museum.
Objev stojí za pozornost hned z několika důvodů. Především proto, že se bavíme o savcích, tedy skupině, která patří k nejlépe prozkoumaným a objevit nového savce je tudíž příležitost k oslavě. Podivuhodná je též skutečnost, že živočichové přežívali v jedné z biologicky nejbohatších oblastí planety: V horských deštných pralesích poloostrova Vogelkop na Nové Guineji.
Prvním lazarem je vakoveverka, která je tak odlišná od všeho, co známe, že pro ni vědci museli dokonce ustanovit nový rod: Tous.
Vakoveverka Tous ayamaruensis byla po dlouhou dobu známá pouze díky zkamenělinám a vědci předpokládali, že celá její evoluční linka skončila zhruba okolo doby ledové, tedy před zhruba 6 000 lety. Že budou možná věci jinak, napověděla zcela náhodná fotografie tvora z roku 2015, ačkoliv v tu dobu ještě nikdo netušil, oč se jedná.
Vědci si později všimli, že tvor na fotce by mohl být jedinečnější, než se zdá, a vydali se ho hledat do terénu. Netrvalo dlouho a skutečnost byla potvrzena: Jedná se o "vyhynulé" zvíře.
Druhým překvapivým nálezem se stala existence vačnatce Dactylonax kambuayai, kterému se také říká pygmejský dlouhoprstý vačnatec. Ne náhodou, jeden z prstů má totiž mimořádně dlouhý a používá ho jako nástroj k vytahování larev hmyzu z trouchnivějícího dřeva.
Vědcům byl taktéž známý pouze z fosilií a kosterních pozůstatků a znovu byl potvrzen až díky práci v terénu.
"Najít jeden Lazarův druh je vždycky výjimečná událost. Ale odhalit hned dva, a ještě navíc takové, které jsme si mysleli, že vyhynuly před celými tisíciletími, to už je opravdu něco," raduje se autor studie Tim Flannery.
Vědci ale rovnou dodali neveselé varování: Oblast, kde nově popsaní vačnatci žijí, je ohrožená těžbou dřeva a lidskou aktivitou. Pokud se mamon nezastaví a prales se nebude chránit, je dost možné, že tentokrát už vakoveverkám jejich vyhynulý stav zajistíme sami.