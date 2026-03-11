Dnes je středa 11. března 2026., Svátek má Anděla
Tenhle tvoreček už neměl existovat. Vědci našli zvíře, co mělo vyhynout před 6 000 lety

11. 3. 2026 – 7:00 | Magazín | Jiří Rilke

zdroj: Jono Daspher / CC BY-NC 4.0
Zvíře, které jsme znali pouze ze zkamenělin a vědci ho proto měli za dávno vyhynulé, si v klidu dál žije v džungli.

Lazarus by se dmul pýchou. A ostatně sami vědci jim k holdu slavného zmrtvýchvstalého maroda říkají "Lazarovy druhy". Řeč je o druzích živočichů, které jsme měli za vyhynulé, ale ony se zatím jen někde skrývaly a po čase se ukáže, že stále existují.

Vědci nyní objevili hned dva živočichy, které už měly podle všech důkazů a předpokladů z planety dávno zmizet. O své poznatky se podělili v odborném časopise Records of the Australian Museum.

Objev stojí za pozornost hned z několika důvodů. Především proto, že se bavíme o savcích, tedy skupině, která patří k nejlépe prozkoumaným a objevit nového savce je tudíž příležitost k oslavě. Podivuhodná je též skutečnost, že živočichové přežívali v jedné z biologicky nejbohatších oblastí planety: V horských deštných pralesích poloostrova Vogelkop na Nové Guineji.

Prvním lazarem je vakoveverka, která je tak odlišná od všeho, co známe, že pro ni vědci museli dokonce ustanovit nový rod: Tous. 

Vakoveverka Tous ayamaruensis byla po dlouhou dobu známá pouze díky zkamenělinám a vědci předpokládali, že celá její evoluční linka skončila zhruba okolo doby ledové, tedy před zhruba 6 000 lety. Že budou možná věci jinak, napověděla zcela náhodná fotografie tvora z roku 2015, ačkoliv v tu dobu ještě nikdo netušil, oč se jedná.

possum 4 zdroj: Arman Muharmansyah

Vědci si později všimli, že tvor na fotce by mohl být jedinečnější, než se zdá, a vydali se ho hledat do terénu. Netrvalo dlouho a skutečnost byla potvrzena: Jedná se o "vyhynulé" zvíře.

Druhým překvapivým nálezem se stala existence vačnatce Dactylonax kambuayai, kterému se také říká pygmejský dlouhoprstý vačnatec. Ne náhodou, jeden z prstů má totiž mimořádně dlouhý a používá ho jako nástroj k vytahování larev hmyzu z trouchnivějícího dřeva.

Vědcům byl taktéž známý pouze z fosilií a kosterních pozůstatků a znovu byl potvrzen až díky práci v terénu.

"Najít jeden Lazarův druh je vždycky výjimečná událost. Ale odhalit hned dva, a ještě navíc takové, které jsme si mysleli, že vyhynuly před celými tisíciletími, to už je opravdu něco," raduje se autor studie Tim Flannery.

Vědci ale rovnou dodali neveselé varování: Oblast, kde nově popsaní vačnatci žijí, je ohrožená těžbou dřeva a lidskou aktivitou. Pokud se mamon nezastaví a prales se nebude chránit, je dost možné, že tentokrát už vakoveverkám jejich vyhynulý stav zajistíme sami.

Tagy:
vědci zvíře vyhynulé druhy prales
Zdroje:
wikipedia, The Guardian, discovermagazine.com, journals.australian.museum
Profilový obrázek
Jiří Rilke
Jiří Rilke je publicista s klasickým vzděláním, který se ve své práci věnuje především společenským tématům. Věří, že i složité otázky dneška lze zprostředkovat srozumitelně, aniž by se vytratil jejich význam. Ve volném čase rád čte filozofii, zajímá se o dějiny Evropy a vždycky jej fascinoval svět celebrit, který by podle něj posloužil pro nejednu sociologickou studii.

