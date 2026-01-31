Špalková prozradila pravdu o vztahu s mladším mužem – a něco takového byste neuhodli!
31. 1. 2026 – 10:24 | Zprávy | Anna Pecena
Herečka Petra Špalková poprvé otevřeně o 10 letech věkového rozdílu, dětech a tom, co opravdu funguje v jejich partnerství
Petra Špalková (50) je jednou z nejuznávanějších českých hereček, ale v soukromí si vždy držela odstup od bulvárních rubrik. Teď ale konečně prolomila ledy a v exkluzivním rozhovoru pro eXtra.cz promluvila o tom, jak to opravdu je ve vztahu s manželem Miloslavem Tichým (40), který je o deset let mladší než ona. Špalková přiznala, že i když je věkový rozdíl často medializovaný, pro ni to nebylo nikdy téměř zásadní.
Podle statistik českých párů tvoří vztahy s věkovým rozdílem deset a více let jen asi 8 procent registrovaných párů, přitom většina veřejného mínění očekává, že takové vztahy bývají problematické. Špalková ale vyvrací stereotypy tím, že s partnerem vychovává dvě děti, oba se věnují divadlu a společný život funguje lépe, než by leckdo čekal.
Špalková mluví bez obalu – věk je jen číslo
Petra Š. v rozhovoru zdůraznila, že i když je o deset let starší než manžel, rozdíl v praxi nijak neřeší. „Nevím, jestli je to tím věkem, ale já mám především manžela, se kterým si rozumím. Kolik mu je, to už je vedlejší produkt,“ uvedla herečka, která se svým partnerem sdílí nejen životní hodnoty, ale i pracovní zaujetí.
Vztahy, kde je žena starší než muž o deset a více let, jsou sice i v roce 2025 stále spíše výjimkou, ale podle sociologů takových partnerství přibývá. Loni takto věkově rozdílných párů přibylo o více než 5 procent ve srovnání s rokem 2015. Špalková je tak často předmětem diskuzí, které odrážejí širší společenský trend.
Herečka dále uvedla, že klíčem k jejich fungujícímu vztahu je společná vášeň pro divadlo a podobný životní rytmus. Oba tráví většinu času v uměleckém prostředí, což jim podle Špalkové pomáhá nacházet společnou řeč i mimo rodinné povinnosti. Přestože byli oba během kariéry vystaveni tlaku veřejnosti, to je prý více stmelilo než rozdělilo.
Děti, rodina a běžné starosti
Petra a její manžel mají dvě děti, které herečka občas bere i na natáčení. Špalková přiznává, že skloubení rodinného života s náročnou hereckou kariérou není vždy jednoduché, ale jejich systém funguje. Uznává také, že rodičovství je zcela jiný svět než profesionální úspěchy, a dodává, že právě v rodině nachází svůj největší životní přínos.
Když se jí novináři ptali, zda by takový vztah doporučila ostatním, Špalková reagovala s nadhledem: hlavní je vzájemný respekt, sdílené zájmy a ochota řešit běžné problémy společně. Její příběh tak není jen o herecké hvězdě a jejím partnerovi, ale o tom, jak může fungovat moderní rodina v 21. století.
Tohle je přesně ten typ příběhu, který láká čtenáře nahlédnout za oponu celebritního života a zjistit, co se skutečně skrývá za leskem červených koberců. Špalková s tímhle pohledem rozhodně pomáhá rozpouštět předsudky.