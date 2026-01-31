Výsměch a stud na letištích: Skenery odhalovaly intimní detaily cestujících
31. 1. 2026 – 13:00 | Zpravodajství | Alex Vávra
Letištní skenery měly chránit cestující, ale svého času dokázaly vyvolat spíš šok než pocit bezpečí. Technologie, která viděla skrz oblečení, se objevila nejen v USA, ale i v Evropě a dodnes patří k nejkontroverznějším kapitolám moderního cestování.
Letištní bezpečnost patří k těm věcem, které každý cestující zná až příliš dobře, ale málokdo se nad nimi opravdu zamýšlí. Fronty, nervozita, sundávání pásků, bot a vyndávání elektroniky z batohů bereme jako nutnou daň za to, že se dostaneme do letadla. Jenže v posledních patnácti letech se z bezpečnostních kontrol stal i citlivý společenský problém. Nešlo už jen o čas a pohodlí, ale o soukromí, hranice osobního prostoru a otázku, kam až je stát ochoten zajít ve jménu bezpečnosti.
Zlomovým okamžikem byl konec roku 2009, kdy se svět letectví ocitl v šoku po neúspěšném teroristickém útoku na let z Evropy do USA. Událost změnila způsob, jakým se letiště dívají na cestující, a odstartovala éru technologií, které dnes působí až neuvěřitelně invazivně.
Kde všude se objevily skenery, které viděly skrz oblečení
Po roce 2009 začaly Spojené státy masivně investovat do tělových rentgenových skenerů Rapiscan. Tyto přístroje se objevily na zhruba třiceti amerických letištích, především na velkých mezinárodních uzlech s vysokým počtem cestujících. Instalovány byly například na letištích v New Yorku, Los Angeles, Chicagu, Atlantě nebo Dallasu. Celkem šlo o 174 kusů, každý s cenovkou kolem 180 tisíc dolarů.
Zajímavé je, že Spojené státy nebyly jediné. V roce 2013 se podobné skenery objevily také v Evropě, konkrétně ve Velké Británii. Tam byly nasazeny na deseti největších letištích, včetně londýnského Heathrow, Gatwicku nebo Manchesteru. Britské úřady tehdy argumentovaly tím, že jde o dočasné řešení a že bezpečnost cestujících má absolutní prioritu.
Jinde v Evropě byly přístroje testovány nebo krátkodobě používány, ale nikdy v takovém rozsahu jako v USA a Velké Británii. Řada zemí se k plošnému nasazení stavěla zdrženlivě právě kvůli obavám o ochranu soukromí a právní kompatibilitu s evropskými normami. Kontinent tak byl v tomto ohledu výrazně opatrnější než Amerika.
Problémem Rapiscan skenerů nebylo jen to, kde byly umístěny, ale především to, co dokázaly zobrazit. Přístroje vytvářely detailní snímky lidského těla, které prakticky simulovaly nahotu. Bylo vidět tvar těla, proporce i intimní partie. Pro mnoho cestujících to byl šok, zvlášť ve chvíli, kdy si uvědomili, že tyto obrazy sleduje cizí personál někde za obrazovkou.
Proč lidem vadí skenery i dnes, když už jsou jiné
Veřejný odpor vůči těmto technologiím narůstal velmi rychle. Kritika mířila nejen na samotné zobrazování, ale i na psychologický efekt. Lidé se cítili ponížení, sledovaní a podezřelí, aniž by udělali cokoli špatného. Další otázkou bylo, kdo má k obrazům přístup, zda se ukládají a jak je zajištěno, že nemohou uniknout nebo být zneužity.
Právě kombinace tlaku veřejnosti, žalob a neschopnosti splnit přísné standardy ochrany soukromí vedla k tomu, že byly Rapiscan skenery v roce 2013 staženy z provozu. Nahradily je milimetrové skenery, které dnes známe z většiny letišť po celém světě, včetně Evropy.
Ani moderní technologie ale cestující úplně neuklidnily. Současné skenery sice zobrazují jen anonymní siluetu připomínající jednoduchou postavičku, ale frustrace z bezpečnostních kontrol přetrvává. Lidem vadí nepředvídatelnost systému, kdy drobnosti jako shrnuté oblečení, ponožky nebo sundaný pásek spustí dodatečnou osobní prohlídku. Časté jsou i stížnosti na to, že systém reaguje pokaždé jinak a že stejný cestující může projít jednou bez problému a podruhé skončit stranou.
V Evropě se dnes situace mírně zlepšuje díky zavádění bezpečnostních kontrol nové generace. Tyto systémy se postupně objevují na vybraných letištích a slibují méně stresu, rychlejší odbavení a konec některých dlouhodobě nenáviděných pravidel, například omezení tekutin. Přesto zůstává základní pocit stejný: letištní bezpečnost je nutné zlo, které se sice technologicky posouvá, ale nikdy nebude úplně příjemné.
Pohled zpět na éru skenerů, které viděly skrz oblečení, dnes působí téměř surrealisticky. Přesto je to reálná kapitola moderní historie cestování, která ukazuje, jak rychle se může hranice mezi bezpečností a soukromím posunout. A také připomínka, že i v době strachu a hrozeb má veřejnost sílu říct dost. Právě díky tomu dnes na letištích místo detailních obrazů těl sledujeme jen anonymní siluety. A i když nás bezpečnostní kontrola pořád štve, je to pořád lepší než pocit, že o nás někdo ví úplně všechno.