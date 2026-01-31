Hotel nad oblaky: Nejvýše položený nocleh v Evropě není pro každého
31. 1. 2026 – 9:48 | Zpravodajství | Alex Vávra
Nejvýše položená budova Evropy neleží ve městě, ale na vrcholu alpského masivu Monte Rosa. Chata Margherita nabízí nocleh ve výšce, kde končí běžný svět a začíná ticho, sníh a zážitek, který se pamatuje celý život.
Vysoko nad běžným světem, tam kde se vzduch ztenčuje a každý krok je vědomým rozhodnutím, stojí chata Margherita. Nepůsobí jako stavba, spíš jako myšlenka zhmotněná na hraně sněhu a oblohy. Už samotná představa noclehu ve výšce přes 4 500 metrů v sobě nese zvláštní přitažlivost. Nejde o pohodlí, ale o zkušenost, která se zapisuje hluboko do paměti a zůstává tam dlouho poté, co se člověk vrátí dolů.
Chata se nachází na vrcholu Punta Gnifetti v masivu Monte Rosa, nedaleko hranice mezi Itálií a Švýcarskem. V nadmořské výšce 4 554 metrů je nejvýše položenou budovou v Evropě. Už samotná cesta k ní je součástí zážitku. Přístup je možný výhradně pěšky a obvykle trvá dva dny. Výstup začíná v obci Alagna Valsesia, odkud se horolezci vydávají přes lanovky, ledovce a sněhová pole. Přenocování na některé z nižších chat je nutností a závěrečný úsek se jde brzy ráno, kdy je sníh nejstabilnější. S každým metrem ubývá hluk civilizace a přibývá ticho, které má v horách zvláštní váhu.
Chata s vědeckým původem
Margherita nebyla původně zamýšlena jako turistické ubytování. Otevřena byla v roce 1893 jako výzkumná stanice pro vysokohorskou medicínu. Její vznik řídil Italský alpský klub a slavnostního otevření se osobně zúčastnila královna Markéta Savojská, po níž chata nese své jméno. Konstrukce byla nejprve smontována v údolí, poté rozebrána, vynesena na vrchol pomocí mul a lidské síly a znovu sestavena přímo na místě. Už tehdy šlo o technický i logistický výkon, který budil respekt.
Na přelomu 19. a 20. století se chata stala významným centrem výzkumu vlivu vysoké nadmořské výšky na lidské tělo. Právě zde se zkoumaly projevy nedostatku kyslíku, adaptace organismu i extrémní fyzická zátěž. Přestože dnes hlavní vědecké aktivity probíhají v níže položených stanicích, Margherita si dodnes uchovává roli symbolického a funkčního pracoviště vysokohorské medicíny. Zároveň se postupně proměnila v horskou chatu sloužící alpinistům z celého světa.
Nejvýše položený nocleh v Evropě
V letní sezóně, zhruba od začátku června do začátku září, může chata ubytovat až 70 hostů. Interiér je jednoduchý, teplý a účelný. Vše je podřízeno praktickému fungování ve výšce, kde každá maličkost znamená víc než dole v údolí. K dispozici je teplé jídlo, skutečné postele a dokonce i Wi-Fi připojení. To, co by jinde působilo samozřejmě, zde získává téměř luxusní rozměr.
V zimě je provoz výrazně omezen. Otevřená zůstává pouze neobsluhovaná zimní část s 12 lůžky, určená výhradně zkušeným horolezcům, kteří jsou plně soběstační a připravení na extrémní podmínky. Pobyt zde není o komfortu, ale o přežití a respektu k horám.
Pobyt na chatě Margherita není levný, ale cena odpovídá náročnosti provozu v takové nadmořské výšce. V létě 2026 stojí polopenze přibližně 3 750 Kč na osobu a zahrnuje večeři, nocleh, sladký i slaný snídaňový bufet, čaj, turistickou daň a Wi-Fi. Varianta nocleh se snídaní vyjde zhruba na 3 250 Kč. V těchto podmínkách má teplé jídlo a kvalitní spánek hodnotu, kterou si člověk uvědomí až ve chvíli, kdy je skutečně potřebuje.
Margherita není místem, kam by se jezdilo za luxusem v běžném slova smyslu. Nenajdete tu wellness ani pohodovou atmosféru horského hotelu. To, co nabízí, je perspektiva. Východ slunce nad nekonečnými vrstvami alpských vrcholů, ticho přerušované jen větrem a tlukotem vlastního srdce, rozhovory cizích lidí, kteří si u polévky a chleba uvědomují, že sdílejí něco výjimečného. Právě v tom spočívá kouzlo chaty Margherita. Není to místo, kde by člověk chtěl zůstat navždy, ale je to místo, které v něm zůstane navždy.