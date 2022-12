Soud v Barmě poslal Su Ťij do vězení na dalších sedm let

Vojenský soud v Barmě dnes odsoudil opoziční vůdkyni Do Aun Schan Su Ťij k dalším sedmi letům vězení za korupci. Celkově si nositelka Nobelovy ceny za mír musí za mřížemi odpykat 33 let. Su Ťij čelí obvinění poté, co armáda v loňském roce uskutečnila v zemi puč. Již dříve zástupci političky uvedli, že považují soudy za politicky motivované.

Vojenský soud uznal Su Ťij vinnou v pěti případech obžaloby z korupce, uvedli nejmenované zdroje zahraničním agenturám. Su Ťij soudí vojenské tribunály v neveřejných řízeních, o kterých nesmí mluvit na veřejnosti ani její advokáti. Od vojenského převratu z února loňského roku v zemi neplatí zásady právního státu a podle kritiků je rozhodování soudů motivované politicky. V předchozích procesech týkajících se obvinění z korupce a dalších trestných činů soudy uložily 77leté Su Ťij 26 let vězení - mimo jiné za nelegální dovoz a držení vysílaček, porušení koronavirových opatření, porušení státního tajemství, rozvratnou činnost a volební podvod. Ve všech procesech, kterým Su Ťij čelí, političce hrozí až 120 let vězení. Podle agentury AP v zahraničí převažuje názor, že procesy mají zabránit, aby se Su Ťij vrátila do politiky. Su Ťijina Národní liga pro demokracii (NLD) vyhrála s převahou volby v Barmě v listopadu 2020. V únoru 2021 pak těsně předtím, než mohla vláda zahájit druhý pětiletý mandát, následoval vojenský puč. Vedení armády odůvodnilo převrat tím, že volby byly zmanipulované; nezávislí pozorovatelé to ale nepotvrdili. Krok vojáků vyvolal masové demonstrace, které armáda krvavě potlačila. Podle informací agentury AFP bylo v zemi zabito přes 2000 lidí. Po převratu byla Su Ťij zatčena. Nejprve byla držena v domácím vězení, poté strávila několik měsíců na tajném místě v metropoli Neipyijtu a nakonec byla letos v červnu převezena do místní věznice. Mohlo by vás zajímat Svržená barmská vůdkyně Su Ťij dostala dalších šest let za korupci

