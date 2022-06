Aktualizováno: Soud poslal do vazby Hlubučka v kauze korupce v dopravním podniku

Soud dnes poslal do vazby bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka v kauze korupce v pražském dopravním podniku.

(AKTUALIZOVÁNO, 15:32) Novinářům o tom na místě řekl dozorující státní zástupce Adam Borgula. Ten předtím uspěl i s dalším návrhem na vazbu, který se podle některých médií týkal podnikatele Zakaríi Nemraha. O třetím, posledním návrhu zatím soud nerozhodl.

Obvodní soud pro Prahu 9 dospěl u Hlubučka i druhého obviněného k závěru, že by mohli uprchnout nebo ovlivňovat dosud nevyslechnuté svědky.

„Podle mého je dána reálná obava, že by se mohli vyhýbat stíhání,“ poznamenal o nich Borgula. Upřesnil, že trestní stíhání v kauze bylo zatím zahájeno proti deseti lidem. Policie je viní z účasti na činnosti organizované zločinecké skupiny či z úplatkářství.

(AKTUALIZOVÁNO, 14:32) Soud dnes poslal do vazby prvního z obviněných v kauze korupce v pražském dopravním podniku. Novinářům to na místě řekl dozorující státní zástupce Adam Borgula, který obviněného nejmenoval. Vazbu žádá ještě pro další dva stíhané lidi. Jedním z nich je bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček, kterého policejní eskorta přivedla do soudní budovy po poledni.

O návrzích státního zástupce rozhoduje Obvodní soud pro Prahu 9. U prvního obviněného souhlasil s tím, že panují důvodné obavy, že by mohl uprchnout nebo působit na dosud nevyslechnuté svědky či spoluobviněné. „Aby osoba byla vzata do vazby, musí soud shledat, že trestní stíhání je důvodné. Mám za to, že k tomuto závěru zdejší soud dospěl,“ sdělil Borgula. Doplnil, že daný obviněný člověk je stíhaný za účast na organizované zločinecké skupině.

Hlubučkův advokát Lukáš Trojan dnes novinářům řekl, že jeho klient snáší pobyt v policejní cele „jako každý, takže normálně“. „Zatímco v médiích je označován za řekněme spoluřídící osobu té skupiny, z usnesení o zahájení trestního stíhání nic takového jednoznačně nevyplývá. Jeho role je tam podle mého hodnocení spíše okrajová,“ zdůraznil.

Podle právní kvalifikace, kterou dnes zveřejnilo pražské vrchní státní zastupitelství, čelí někteří z trojice obviněných stíhání rovněž za požádání o úplatek s cílem opatřit si značný prospěch a také za nedovolené nakládání s drogami. V souvislosti s drogami média zmiňovala zlínského podnikatele a lobbistu Michala Redla, který byl podle policejních dokumentů zároveň hlavou celé skupiny. Je tedy možné, že třetím obviněným, o jehož vazbě dnes bude soud rozhodovat, je právě on.

Státní zastupitelství ve středu informovalo o tom, že policisté v případu obvinili celkem 11 lidí. Borgula dnes uvedl, že usnesení o zahájení stíhání se zatím podařilo doručit deseti z nich. Podle dnešního deníku Právo už je obviněných 13.

Policie tvrdí, že skupina systematicky obsadila klíčové pozice v dopravním podniku tak, aby dosazení spřátelení manažeři mohli ovlivňovat různá výběrová řízení s cílem získat od vítězných firem úplatky. Podle médií se gang snažil získat podíl například ze zakázky na přestavbu okolí metra Nádraží Holešovice.

Za činnost v organizované zločinecké skupině lze uložit až desetileté vězení nebo propadnutí majetku, vedoucímu činiteli gangu hrozí ještě o dva roky vyšší trest. Korupci trestá zákoník rovněž až deseti lety vězení. Za distribuci drog pak hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi či peněžitý trest.

Mezi další obviněné patří podle čtvrtečních informací serveru Seznam Zprávy i vedoucí jednotky informačních technologií dopravního podniku Luděk Šteffel, šéf právního odboru Dalibor Kučera, vedoucí odboru technické správy objektů Martin Vejsada, různí podnikatelé, Redlův osobní řidič či obchodní zástupce radiokomunikační firmy.

Server také uvedl, že vedle 11 již stíhaných lidí chce policie obvinit i ekonomického náměstka dopravního podniku Mateje Augustína a podnikatele Pavla Dovhomilija. Dále upozornil na to, že Redl se v minulosti vyhnul soudům v jiných kauzách díky lékařskému potvrzení o své duševní poruše.

Hlubuček ve čtvrtek rezignoval na funkci náměstka pražského primátora, člena rady hlavního města a člena dozorčí rady Pražských služeb. Ve středu po výzvě vedení strany se vzdal také všech stranických funkcí včetně pozice na kandidátce STAN pro podzimní volby do zastupitelstva, kde figuroval na třetím místě. Hnutí STAN mu pozastavilo členství. Hlubuček opustil také dozorčí radu DPP.

(10:17, původní zpráva) Státní zástupce navrhuje vazbu pro tři obviněné v kauze kolem nyní již bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka. V tiskové zprávě to dnes uvedl Adam Borgula z Vrchního státního zastupitelství v Praze. Podle žalobce hrozí, že by obvinění mohli uprchnout, nebo působit na dosud nevyslechnuté svědky či spoluobviněné. V případu, který souvisí s hospodařením pražského dopravního podniku (DPP), informovali žalobci o obvinění 11 lidí, deník Právo dnes napsal, že je celkem stíháno již 13 lidí.

„Státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze ve věci podal návrh na vzetí do vazby tří obviněných osob, které jsou trestně stíhány pro zločiny účast na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatku a pro přečin nedovolená výroba a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, a to z vazebního důvodu útěkového a koluzního. Právní kvalifikace skutků, pro něž jsou obvinění stíháni, není identická,“ uvedl Borgula.

Mezi obviněnými je podle informací médií vedle Hlubučka podnikatel Michal Redl. Oba jsou podezřelí z korupce a účasti na organizované skupině a právě Redl čelí i podezření z nedovoleného nakládání s omamnými a psychotropními látkami.

Mezi obviněné patří podle čtvrtečních informací serveru Seznam Zprávy i vedoucí jednotky informačních technologií dopravního podniku Luděk Šteffel, šéf právního odboru Dalibor Kučera, vedoucí odboru technické správy objektů Martin Vejsada, různí podnikatelé, osobní řidič Redla či obchodní zástupce radiokomunikační firmy.

Seznam Zprávy ve čtvrtek také napsaly, že policie chce kromě 11 již stíhaných lidí obvinit i ekonomického náměstka dopravního podniku Mateje Augustína a podnikatele Pavla Dovhomilija. Deník Právo dnes informoval o tom, že policie nakonec obvinila 13 lidí.

Podle Seznam Zpráv byl hlavou skupiny Redl, který v minulosti spolupracoval s uprchlým zločincem Radovanem Krejčířem. Skupina podle policie „systematicky obsadila klíčové pozice v dopravním podniku tak, aby dosazení spřátelení manažeři mohli ovlivňovat různá výběrová řízení s cílem získat od ‚vítězných‘ firem úplatky“, uvedl server.

❗️„Tak já tady tobě, hned, jak se to vyřeší, tak já ti donesu půl míče.“



Tohle nejsou devadesátky, ale Česko 2022. Investigativní tým @Radiozurnal1 popsal tři zakázky, které ovlivňovala skupina kolem radního Hlubučka. I na @iROZHLAScz @CRoPlus https://t.co/WnXExIxMJS — Martin Štorkán (@MartinStorkan) June 17, 2022

Hlubuček ve čtvrtek rezignoval na funkci náměstka pražského primátora, člena rady hlavního města a člena dozorčí rady Pražských služeb. Ve středu po výzvě vedení strany rezignoval na všechny stranické funkce včetně pozice na kandidátce STAN pro podzimní volby do zastupitelstva, kde figuroval na třetím místě. Hnutí STAN mu pozastavilo členství. Hlubuček se vzdal také členství v dozorčí radě DPP.

Hlubučkův obhájce Lukáš Trojan uvedl, že popis jednání jeho klienta, který je v usnesení o zahájení trestního stíhání, se diametrálně liší od toho, jak je Hlubuček a jeho role v kauze DP, na základě informací uniklých od médií, veřejně prezentována. „Lze tedy jen apelovat, aby i v případě Ing. Hlubučka jako osoby veřejného zájmu byl respektován princip presumpce neviny,“ uvedl Trojan.