4. 12. 2025 – 6:36 | Ekonomika | Štěpán Bárta

Šokující účet za vodu: tyhle rodiny nemine zdražení
zdroj: Nano Banana Pro
Připravte si peněženky, protože splachování, praní i obyčejné koupání se v příštím roce pořádně prodraží. Tisíce domácností na severu Moravy a ve Slezsku čeká nepříjemná ledová sprcha, a to doslova. Vodárenské giganty přepisují ceníky a rozhodně se nedrží při zemi. Pro většinu rodin to znamená, že z rodinného rozpočtu nenávratně zmizí navíc více než 750 korun ročně. Zatímco někde ceny letí vzhůru raketovým tempem, jinde zůstávají zázračně nízko. Kdo to schytá nejvíc a kde se mohou smát?

Největší průvan v peněžence pocítí obyvatelé Frýdecko-Místecka, Karvinska, Novojičínska a Opavska. Dominantní hráč na trhu, společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK), se s tím nepáral a oznámil citelné zdražení. Cena za kubík vody vyskočí o 6,15 korun, což je nárůst o téměř 4,5 procenta.

Tučný doplatek pro statisíce lidí

Realita roku 2026 bude pro klienty SmVaK vypadat následovně: za vodné a stočné dohromady zaplatí včetně daně 144,07 korun za metr krychlový. Pro běžnou čtyřčlennou rodinu to znamená, že měsíčně vyhodí oknem o 64 korun navíc, což za celý rok hodí nepěknou sumu přesahující sedm stovek. Vodárny se hájí tím, že potřebují peníze na investice. „V ceně se odráží zvýšené náklady na opravy a obnovu vodohospodářské infrastruktury, stejně jako provozní náklady,“ zdůvodnil zdražení generální ředitel SmVaK Anatol Pšenička. Firma plánuje do trubek a čističek nalít téměř 1,2 miliardy korun.

Mluvčí společnosti Marek Síbrt se snaží zákazníky uklidnit tím, že by mohlo být ještě hůř. Tvrdí, že i nová cena je vlastně výhodná. „Nová úroveň vodného a stočného nadále zůstává výrazně pod sociálně únosnou cenou, jak ji definuje Státní fond životního prostředí,“ upozornil Síbrt. Podle tabulek by totiž lidé v kraji mohli zvládnout platit až děsivých 173,52 korun za kubík.

Ostrava se drží, Krnov je rájem

O něco lépe jsou na tom obyvatelé krajské metropole. I v Ostravě sice voda podraží, ale nejedná se o takové drama. Cena stoupne o necelé dvě koruny na finálních 112,99 korun za metr krychlový. I to je ale o propastných 30 korun méně, než kolik zaplatí lidé v okolních okresech. „Pro spotřebitele znamená navýšení ceny měsíční zvýšení výdajů průměrně o necelých pět korun dvacet haléřů, což je částka, kterou lze označit za zanedbatelnou,“ poukázala mluvčí Ostravských vodáren a kanalizací Radka Vanková. I v Ostravě přitom náklady rostou – ať už jde o mzdy, materiál nebo nájemné, které firma platí městu za infrastrukturu.

Absolutním vítězem v loterii o nejlevnější vodu jsou však obyvatelé Krnovska. Tamní městská firma Krnovské vodovody a kanalizace se rozhodla jít proti proudu a cenu nezvedne ani o haléř. Zůstane na krásných 79,52 korunách, což je oproti zbytku kraje téměř poloviční sazba.

Otazník zatím visí nad Bruntálskem. Zda si připlatí i lidé v Rýmařově nebo Břidličné, se rozhodne na poslední chvíli. Ředitel VaK Bruntál Jaroslav Jouza pouze uvedl, že nové ceníky budou schvalovat až v pátek 5. prosince. Do té doby mohou místní jen doufat, že se nepřipojí k vlně zdražování.

