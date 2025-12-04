Dnes je čtvrtek 4. prosince 2025., Svátek má Barbora
Počasí dnes 7°C Zataženo

Soud poslal na 2,5 roku do vězení lékaře, který poskytl herci Perrymu ketamin

4. 12. 2025 – 8:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Soud poslal na 2,5 roku do vězení lékaře, který poskytl herci Perrymu ketamin
zdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

Soud v americkém Los Angeles dnes poslal na 2,5 roku do vězení kalifornského lékaře za nelegální poskytnutí ketaminu herci Matthewovi Perrymu, jenž zemřel v roce 2023 kvůli předávkování touto látkou.

Informovaly o tom světové agentury. Doktor Salvador Plasencia se už dříve přiznal k prodeji ketaminu Perrymu v týdnech před jeho smrtí, napsala agentura AP. Tento zdravotník je prvním odsouzeným v případu, v němž figuruje celkem pět obžalovaných.

Plasencia, jenž provozoval v Kalifornii kliniku, se přiznal k nelegálnímu prodeji velkého množství ketaminu Perrymu, ačkoli mu podle úřadů nedodal dávku, která ho zabila, podotkla AP. Lékař se podle ní doznal k tomu, že využil Perryho závislosti. Jinému doktorovi podle soudních spisů napsal, že Perry je "debil", kterého lze využít pro peníze.

profimedia-0819341138 Mattew Perryzdroj: Profimedia

Prokuratura pro Plasenciu podle médií žádala tři roky za mřížemi, soudkyně mu vyměřila 2,5 roku ve vězení a dvouletou podmínku.

Úřady v případě úmrtí někdejší hvězdy populárního seriálu Přátelé obvinily pět lidí včetně Plasencii. Další čtyři obžalovaní - včetně jiného lékaře - se také doznali a měli by být odsouzeni v budoucnu, podotkla stanice BBC. Je mezi nimi Jasveen Sanghaová přezdívaná "ketaminová královna".

Čtyřiapadesátiletého Perryho našli mrtvého v jeho domě v Los Angeles v říjnu 2023. V prosinci přišla zpráva, že jeho úmrtí souviselo s požitím ketaminu, který se používá jako anestetikum a v poslední době stále častěji také na potlačení duševních problémů. Perry podle zjištění vyšetřovatelů podstupoval terapii ketaminem kvůli depresím, látku si však sháněl i nad rámec léčby. Silné účinky anestetika, jakož i onemocnění tepen a užívání dalších léků podle úřadů vedly k tomu, že herec ztratil vědomí a utopil se ve svém bazénu.

Tagy:
soud USA film drogy Perry
Zdroje:
ČTK

Předchozí článek

Šokující účet za vodu: tyhle rodiny nemine zdražení

Následující článek

Krutý výsměch osudu: Herečka přišla o miminko, teď má hrát matku s malým dítětem

Nejnovější články