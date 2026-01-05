Šokující trend plastické chirurgie: Tělo vám spraví tuk mrtvých
5. 1. 2026 – 13:40 | Zpravodajství | Alex Vávra
Tuk ze zesnulých jako nový hit plastické chirurgie. Americké kliniky zažívají boom injekcí, které slibují plnější křivky, pevnější tělo a návrat mládí bez operace. Zákrok zní jako hororový námět, stojí statisíce korun a přesto je o něj obrovský zájem.
Mluvte o zabijáckém těle – tentokrát bez nadsázky. V Americe se rozjíždí estetický trend, který zní jako námět hororu, ale funguje jako zlatý důl. Tuk mrtvých lidí se mění v luxusní zboží pro živé. Zesnulí tak doslova pomáhají vracet křivky, objem a mládí těm, kteří se nechtějí smířit s tím, co jim vzal věk, drastické hubnutí nebo nepovedené plastiky. A pacienti za to bez váhání platí statisíce.
AlloClae je injekční výplň vyrobená ze sterilního tuku odebraného z těl zesnulých dárců. Tuk projde náročným procesem čištění, sterilizace a purifikace, při kterém z něj zmizí DNA i vše, co by mohlo v těle vyvolat imunitní reakci. Zůstane materiál, který se chová téměř jako vlastní tkáň. Lékaři ho aplikují injekčně, bez celkové anestezie a bez dlouhé rekonvalescence. Pro pacienty, kteří nemají dost vlastního tuku nebo ho už mají dávno odsátý, je to hotový zázrak z katalogu.
Zatímco ještě donedávna byl vlastní tuk považován za nejcennější surovinu plastické chirurgie, dnes se v ordinacích mluví o tuku ze skladu. Připraveném, sterilním a okamžitě použitelném. A zájem je obrovský. Kliniky hlásí vyprodané zásoby a pacienti čekají, až se nová dodávka doslova objeví na trhu.
Tělo jako před lety, jen bez práce
Výsledky působí až podezřele dobře. Pacienti popisují efekt jako návrat vlastního těla do doby, kdy ještě nepůsobilo unaveně, povadle a vyprázdněně. Nejde jen o větší objem hýždí, prsou nebo boků, ale i o kvalitu kůže. Ta je pevnější, hladší a méně zvrásněná, protože výplň podporuje tvorbu vlastního kolagenu. Výsledek nepůsobí uměle, spíš jako by někdo vymazal několik let života.
Trend už dávno není jen ženskou záležitostí. Muži si pomocí AlloClae nechávají tvarovat hrudník, ramena nebo paže, aniž by museli pod nůž nebo si nechat zavádět implantáty. Zákrok trvá krátce a návrat do práce je otázkou dní. Estetická medicína se tak čím dál víc podobá rychlé službě, kde se objednává objem stejně samozřejmě jako nový účes.
Silnou cílovou skupinou jsou také lidé, kteří zhubli pomocí moderních léků na bázi GLP-1. Váha jde dolů, ale tělo často zůstane povolené, prázdné a bez tvaru. AlloClae tu vstupuje jako ironická tečka doby: nejdřív se tuk chemicky odstraní a pak se jiný tuk, tentokrát od zesnulých, vrací zpět tam, kde chybí.
Statisíce za křivky a otázky bez odpovědí
Z regulačního hlediska se AlloClae pohybuje v šedé zóně. Jde o produkt z lidských buněk a tkání, který splňuje požadavky amerických úřadů, ale nemusí projít stejným schvalovacím procesem jako klasické injekční látky. Lékaři tvrdí, že je vysoce biokompatibilní a zatím se jeví jako bezpečný. Přesto nejde o bezrizikovou proceduru. Objevují se otoky, modřiny, bolest, krvácení, výjimečně bulky, asymetrie, olejové cysty, infekce nebo alergické reakce.
Dalším problémem je honba za trendem. Ne každý, kdo chce s AlloClae pracovat, má zkušenosti s chirurgickým přenosem tuku. Přestože se aplikuje injekčně, stále jde o chirurgický zákrok, který vyžaduje praxi a znalosti. Odborníci varují, že v rukou nezkušených poskytovatelů se z luxusní novinky může rychle stát drahý průšvih.
A cena? Ta už je čistě pro silné žaludky i peněženky. Základní zákroky začínají zhruba na 230 tisících korun. Jakmile ale přijde na komplexní úpravy prsou, boků a hýždí, částky se snadno přehoupnou přes půl milionu a u rozsáhlých zákroků se mluví klidně o jednom milionu korun i víc. Tuk mrtvých se tak stává jednou z nejdražších surovin současné estetiky.
Na konci zůstává mrazivá otázka. Kam až jsme ochotni zajít pro krásu. AlloClae ukazuje svět, kde tělo zesnulého doslova pomáhá vylepšovat tělo živého. Pro někoho fascinující pokrok, pro jiného hranice, která už by se překračovat neměla. Jedno je ale jisté: estetická medicína právě vstoupila do éry, která je stejně lákavá jako znepokojivá.