Skandál století: Doktor místo dárců použil vlastní sperma
22. 8. 2025 – 7:33 | Zpravodajství | Alex Vávra
Desítky let považován za vzorného lékaře, dnes symbolem zrady a podvodu. Donald Cline tajně oplodnil pacientky vlastním spermatem a zplodil více než devadesát dětí – činy, které kromě etického skandálu nesou i hrozbu dědičných nemocí a riziko incestu mezi nic netušícími sourozenci.
V americké Indianě by ještě před pár lety málokdo uvěřil, že se za úsměvem uznávaného odborníka na léčbu neplodnosti skrývá jeden z největších lékařských skandálů moderní doby. Doktor Donald Cline, muž, ke kterému se pacientky obracely s důvěrou a nadějí, tajně používal vlastní sperma při oplodňování žen. Zázrak medicíny se tak proměnil v mrazivou zradu. Dlouhé roky nikdo netušil pravdu. Ženy věřily, že těhotenství vzešlo z darovaného spermatu anonymních dárců nebo přímo ze spermatu jejich manželů. Teprve rozmach domácích DNA testů – jako 23andMe nebo Ancestry – začal odkrývat nepříjemná tajemství. Děti, dnes už dospělí lidé, které testy vedly k hledání kořenů, si začaly všímat zvláštních shod: stále nové a nové „shody“ v databázích, stále více polorodých sourozenců.
Jak se přišlo na šokující pravdu
První náznaky přišly kolem roku 2014. Žena, která pátrala po své biologické rodině, zjistila přes DNA test, že má hned několik polorodých sourozenců v okolí Indianapolisu. Jak se skupina rozšiřovala a lidé mezi sebou začali komunikovat, stále častěji se objevovalo jediné společné jméno: doktor Donald Cline, lékař, který v 70. a 80. letech vedl kliniku pro léčbu neplodnosti. Když se sourozenci začali setkávat osobně, otřáslo to jejich životy. Jeden po druhém přicházeli na to, že jejich skutečný biologický otec není ten, kterého znali z dětství, ale jejich vlastní lékař. Každý nový výsledek DNA byl jako rána kladivem – rodina se znenadání rozrostla o další bratry a sestry.
Dnes je počet potvrzených Clineových biologických dětí vyšší než devadesát a stále roste, protože další lidé podstupují testy. Nikdo neví, kde je konečné číslo.
Zdravotní hrozby a riziko incestu
Clineovo jednání není jen otázkou etiky. Jde i o vážný zdravotní problém. Pacientky neměly sebemenší možnost znát genetickou výbavu „dárce“. Nikdo je nevaroval před zděděnými nemocemi či dispozicemi, které si děti nesou do života. Biologičtí potomci doktora Clinea dnes žijí s obavou, co všechno mohli zdědit po muži, jehož nikdy neznali a který jim zatajil svou roli v jejich početí.
Ještě děsivější je ale hrozba incestu. Desítky biologických sourozenců vyrostly ve stejném regionu, chodily do stejných škol, navštěvovaly stejné podniky, sdílely společenský život. Pravděpodobnost, že se dva z nich setkají, zamilují se a založí rodinu, aniž by tušili, že jsou sourozenci, je alarmující. To, co zní jako temný scénář z filmu, se může stát skutečností.
Spravedlnost, která nikdy nepřišla
Když pravda vyšla najevo, očekávaly oběti, že soudy doktora Clinea potrestají. Jenže v době, kdy činy vyšly na světlo, neexistoval v Indianě ani v celých Spojených státech zákon, který by podobné jednání výslovně zakazoval. Cline byl proto obviněn jen z maření spravedlnosti, když o svých činech lhal vyšetřovatelům. Dostal podmíněný trest a symbolickou pokutu 500 dolarů. Za desítky životů, které navždy poznamenal, nikdy skutečně nepykal. Jeho oběti tak zůstaly s pocitem, že spravedlnost selhala.