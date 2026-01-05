Hibernace lidí už není fantazie. Vědci ji chtějí použít při letu na Mars
5. 1. 2026 – 14:20 | Zpravodajství | Alex Vávra
Cesta na Mars trvá měsíce a lidské tělo na ni není stavěné. Vědci proto zkoumají možnost, zda by astronauti nemohli většinu letu prospat v řízeném stavu hibernace, který by šetřil zdroje, chránil organismus a zároveň otevřel nové možnosti i pro medicínu na Zemi.
Představa astronautů, kteří by cestu na Mars jednoduše prospali, ještě nedávno patřila výhradně do světa science fiction. Dnes se ale stává seriózním předmětem vědeckého výzkumu. Týmy v Evropě i USA zkoumají možnost, zda by bylo možné u lidí zpomalit metabolismus natolik, aby se dostali do stavu podobného hibernaci, označovaného jako torpor. Takový stav by mohl trvat dny nebo dokonce týdny a výrazně by změnil podobu dlouhých kosmických letů.
Základní myšlenka je jednoduchá: snížit metabolickou aktivitu organismu na minimum. To znamená zpomalit srdeční tep, snížit tělesnou teplotu a omezit spotřebu energie. V tomto režimu by astronauti potřebovali méně jídla, vody, kyslíku i obytného prostoru. Zároveň by jejich tělo mohlo být lépe chráněno před radiací a negativními dopady mikrogravitace, které dnes způsobují úbytek svalové hmoty, oslabení kostí a další zdravotní komplikace.
Výzkum torporu vychází především ze studií zvířat. Některé druhy savců, například křečci nebo myši, dokážou do tohoto stavu vstoupit přirozeně v reakci na nedostatek potravy nebo změny světelného režimu. Nejprve se u nich zpomalí metabolismus a teprve poté klesá tělesná teplota. Zajímavé je, že tento proces nemusí být vyvolán chladem, ale spíše vnitřním biologickým nastavením organismu. Přestože je chování zvířat dobře prozkoumané, u lidí zatím vědci přesně nevědí, jak takový stav bezpečně navodit a udržet, aniž by došlo k poškození mozku nebo dalších orgánů.
Hibernace a medicína na Zemi
Zájem o lidskou hibernaci se ale netýká pouze vesmíru. Lékaři upozorňují, že schopnost řídit lidský metabolismus by mohla znamenat revoluci v pozemské medicíně. U pacientů čekajících na složitou léčbu, transplantaci nebo zotavujících se po vážných úrazech by torpor mohl zpomalit buněčné poškození, snížit potřebu intenzivní péče a omezit degeneraci svalů a orgánů. Významný potenciál se rýsuje také u pacientů se sepsí nebo selháváním více orgánů.
Někteří biologové navíc upozorňují, že lidé možná v dávné minulosti schopnost vstoupit do stavu podobného torporu měli. Archeologické nálezy a genetické studie naznačují, že hibernace není řízena jedním konkrétním genem, ale složitým souborem genetických programů, které se mohou aktivovat za určitých podmínek. Tyto mechanismy se objevují u celé řady savců, od hlodavců přes medvědy až po primáty, což vyvolává otázku, zda jejich pozůstatky nemáme i my.
Cesta k hibernačním modulům a Marsu
Americká společnost SpaceWorks Enterprises patří mezi ty, které se snaží převést teorii do praxe. Ve spolupráci s lékaři a odborníky na hibernaci zvířat vyvíjela koncept hibernačních modulů pro kosmické lodě. Jejich výzkum ukazuje, že uměle navozený stav s nízkým metabolismem je teoreticky možný, ale přináší řadu technických i biologických výzev. Jednou z hlavních je nalezení správné kombinace léků, které by dokázaly dočasně snížit teplotní nastavení lidského těla o několik stupňů a zároveň potlačit přirozenou snahu organismu zůstat v teple a aktivní.
I kdyby se takové řešení podařilo vyvinout, čekala by vědce dlouhá cesta testování. Než by bylo možné hibernaci použít při misích do hlubokého vesmíru, musela by projít rozsáhlými zkouškami na Zemi i na oběžné dráze. Proces navození torporu by navíc pravděpodobně probíhal postupně, podobně jako u medvědů, kteří se na hibernaci připravují týdny. Počítá se s fázemi přípravy, uvedení do stavu, jeho dlouhodobého udržování pomocí automatizovaných systémů a nakonec bezpečného probuzení.
Mise na Mars by trvala sedm až deset měsíců a představovala by obrovskou psychickou i fyzickou zátěž. Pokud by se podařilo astronauty uvést do hibernačního stavu, mohlo by to zásadně změnit možnosti pilotovaných letů. To, co dnes zní jako science fiction, se tak pomalu mění v reálnou vědeckou otázku. A i kdyby lidstvo na Mars dorazilo až za mnoho let, poznatky získané při výzkumu hibernace mohou mezitím zásadně proměnit medicínu tady na Zemi.