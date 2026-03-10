Tesco odpálilo cenovou bombu
10. 3. 2026 – 5:37 | Zprávy | Anna Pecena
Tesco přichází s novým letákem, který může zamíchat nákupními plány mnoha domácností. V akci jsou potraviny, které lidé kupují každý den – od masa přes ovoce až po sladkosti. Některé ceny padají opravdu výrazně dolů. Nabídka platí od 4. 3. do 10. 3. 2026.
Máslo za 19,90 a banány pod 25 korun
Jedním z největších lákadel aktuálního letáku je bezpochyby máslo. Tesco ho nabízí za 19,90 Kč za 250 g, což je sleva o 20 procent z běžné ceny 24,90 Kč. V době, kdy ceny mléčných výrobků často kolísají, jde o nabídku, která může rychle zmizet z regálů.
Levněji lze nakoupit také ovoce. Banány vyjdou na 24,90 Kč za kilogram, což představuje zlevnění o 37 procent z původních 39,90 Kč. Kdo chce něco sladšího, může sáhnout po jahodách – balení 500 g stojí 69,90 Kč místo 99,90 Kč.
Akce se týká i květin. Sedm kusů barevných tulipánů Tesco prodává za 59,90 Kč namísto 79,90 Kč, což je sleva 25 procent. Před blížícím se Mezinárodním dnem žen tak může jít o jeden z nejprodávanějších artiklů týdne.
Maso i uzeniny ve výrazných slevách
Velká část letáku patří masným výrobkům. Například vepřová krkovice bez kosti stojí 99,90 Kč za kilogram, což je sleva 49 procent z původních 198,90 Kč. Mleté vepřové maso Tesco nabízí za 84,90 Kč místo 109,90 Kč a mleté maso míchané za 119,90 Kč namísto 149,90 Kč.
Zlevnilo i kuřecí maso. Kuře celé vychází na 64,90 Kč za kilogram, což je o 27 procent méně než běžných 89,90 Kč. Vepřové pečené plátky bez kosti pak stojí 129,90 Kč místo 149,90 Kč.
Levnější jsou také některé uzeniny. Například debrecínská pečeně vyjde na 18,90 Kč za 100 g, junior šunka na 9,90 Kč za 100 g a vysočina na 14,90 Kč za 100 g. Javořické párky pak Tesco nabízí za 12,90 Kč za 100 g místo 17,90 Kč.
Levnější chipsy, čokoláda i základní potraviny
Slevy se ale netýkají jen masa. Například čokoládová bonboniéra Merci vychází na 99,90 Kč místo 169,90 Kč. Milovníci kávy mohou sáhnout po Jacobs Velvet, která stojí 139,90 Kč namísto 149,90 Kč.
Zlevnily i slané pochutiny. Chipsy Lay’s o hmotnosti 125 g stojí 49,90 Kč místo 79,90 Kč. Konzerva Majka vyjde na 16,90 Kč namísto 29,90 Kč.
V akci je také několik základních potravin. Slunečnicový olej Tesco lze koupit za 29,90 Kč místo 49,90 Kč a kilogramová Tesco mouka stojí 8,90 Kč namísto 9,90 Kč.
Z nápojů zaujme například Prosecco DOC Treviso Frizzante za 129,90 Kč místo 229,90 Kč. A kdo chce doplnit zásoby limonád, může koupit Coca-Colu 1,5 l za 26,90 Kč při využití Clubcard.
Leták tak ukazuje, že některé položky se tento týden dají pořídit výrazně levněji než obvykle – a právě ty největší slevy pravděpodobně přilákají do obchodů nejvíc zákazníků. Nabídka platí od 4. 3. do 10. 3. 2026.