Pavel dnes zahájí státní návštěvu Lotyšska, setká se s prezidentem i premiérkou
10. 3. 2026 – 6:03 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes oficiálně zahájí státní návštěvu Lotyšska.
Česká hlava státu se v Rize setká se svým protějškem Edgarsem Rinkévičsem či premiérkou Evikou Siliňovou. Zahájí rovněž lotyšsko-české podnikatelské fórum a navštíví lotyšský parlament (Saeima).
V Lotyšsku, ale i ve druhé polovině týdne v Litvě, budou tématem rozhovorů bezpečnostní hrozby. "Budeme se bavit o tom, jak obě země vnímají bezpečnostní situaci v regionu, protože na rozdíl od nás mají ten kontakt s Běloruskem a Ruskem přímý, takže řeší incidenty v podstatě na denním pořádku," řekl v pondělí před odletem prezident.
I z toho důvodu podle něj zřejmě všechny pobaltské země nemají problém jasně identifikovat, kde vidí bezpečnostní hrozby a proč je potřeba vynakládat peníze na vlastní obranu. Hovořit chce Pavel i o pokračování podpory Ukrajiny či o budoucím vývoji Evropy.
Pavel dnes v Rize také položí květiny u Památníku svobody a navštíví Muzeum okupace Lotyšska. Zúčastní se i představení spolupráce mezi společností Škoda Group a lotyšským železničním dopravcem Vivi. Česká firma už dříve dodala do Lotyšska 32 elektrických souprav a na konci loňského roku vyhrála další tendr až na 16 bateriových vlaků.
Český prezident zavítal do Lotyšska na bilaterální návštěvu poprvé od roku 2010, kdy zemi navštívil Václav Klaus. Pavel se zde například předloni v červnu zúčastnil summitu devíti zemí z východního křídla Severoatlantické aliance (NATO), tedy takzvané Bukurešťské devítky (B9).
Prezident bude v Lotyšsku do středy, v programu má mimo jiné návštěvu vojenské základny v Ádaži, kde působí i čeští vojáci ze 153. ženijního praporu z Olomouce. Ve druhé polovině týdne se prezidentský pár přesune do Litvy.