Šok v Hollywoodu: Hvězda Euforie zemřela po krutém boji s těžkou chorobou
20. 2. 2026 – 9:41 | Zpravodajství | Alex Vávra
Z idolu televizních obrazovek se stal symbol odvahy. Eric Dane, hvězda seriálů Chirurgové a Euforie, podlehl ve 53 letech zákeřné nemoci ALS. Jeho boj do posledního dechu sledoval celý svět.
Hollywood zasáhla smutná zpráva. Eric Dane, idol televizních obrazovek a muž, kterému se v českém znění přezdívalo Doktor Sexy, zemřel ve věku 53 let. Herec, který se nesmazatelně zapsal do dějin seriálu Chirurgové i později do temného hitu Euforie, podlehl amyotrofické laterální skleróze, zákeřné nemoci známé jako ALS.
Rodina potvrdila, že odešel ve čtvrtek odpoledne po statečném boji s nemocí. Poslední chvíle trávil obklopen nejbližšími – manželkou Rebeccou Gayheart a dcerami Billie a Georgií, které byly středem jeho světa. Právě kvůli nim chtěl bojovat až do posledního dechu.
Eric Dane se narodil v roce 1972 v San Franciscu. Dětství mu poznamenala tragédie, když jeho otec zemřel na následky střelného poranění, bylo mu pouhých sedm let. K herectví se dostal náhodou – původně hrál vodní pólo, ale školní divadelní role mu změnila život. Po přestěhování do Los Angeles začínal s pár dolary v kapse a prošel si divokým obdobím plným večírků i osobních problémů.
První menší role získal v seriálech Báječná léta či Roseanne. Zlom přišel v roce 2006, kdy nastoupil do Chirurgů jako doktor Mark Sloan. Z vedlejší postavy se díky obrovskému zájmu fanoušků stal jeden z hlavních tahounů seriálu. Sexy chirurg, který lámal srdce kolegyním i divačkám, se stal fenoménem. Dane byl roky považován za sexsymbol a jeho popularita překročila hranice Ameriky.
Po odchodu ze seriálu, kde jeho postava tragicky zemřela po letecké havárii, se objevil ve filmech Marley a já, Burlesque nebo X-Men: Poslední vzdor. Další výraznou kapitolu napsal jako přísný a komplikovaný otec Cal Jacobs v seriálu Euforie. I zde dokázal, že umí víc než jen hrát svůdníky.
Boj s nevyléčitelnou nemocí
Diagnózu ALS oznámil loni na jaře. Nemoc postupně ochromuje svaly a bere lidem schopnost pohybu, řeči i dechu. Léčba zatím neexistuje. Dane otevřeně mluvil o prvních příznacích, které začaly slabostí v pravé ruce. Přesto zůstal aktivní, ještě nedávno se objevil v seriálu Brilantní mozky, kde symbolicky ztvárnil hasiče trpícího stejnou nemocí.
Po zveřejnění diagnózy se stal hlasitým zastáncem výzkumu neurodegenerativních onemocnění. Cestoval do Washingtonu a apeloval na politiky, aby prodloužili financování výzkumu. Nechtěl soucit, chtěl konkrétní kroky. Organizace I AM ALS ho označila za neúnavného bojovníka, který svou slávu využil k tomu, aby pomohl ostatním.
ALS si nevybírá. V Česku s ní bojoval například expremiér Stanislav Gross. Ve světě nemoc postihla fyzika Stephena Hawkinga, který s ní žil desítky let, či baseballovou legendu Lou Gehriga, podle něhož se choroba v USA často označuje. Každý z nich ukázal jiný rozměr této kruté diagnózy.
Rodina, skandály a druhé šance
Daneův osobní život nebyl bez bouří. V roce 2009 uniklo na internet jeho intimní video, o dva roky později nastoupil na léčení kvůli závislosti na lécích proti bolesti, které začal užívat po sportovním zranění. Otevřeně mluvil také o depresích. Přesto se vždy snažil vrátit zpět – k práci i k rodině.
S herečkou Rebeccou Gayheart se oženil v roce 2004. Mají spolu dvě dcery. I když Gayheart v roce 2018 požádala o rozvod, letos na jaře návrh stáhla. Zdálo se, že rodina drží při sobě právě ve chvíli, kdy to bylo nejvíc potřeba. Ještě letos plánoval další projekty a věřil, že jeho příběh nekončí. Mluvil o tom, že chce vidět své dcery vyrůstat, vystudovat a založit rodiny. Chtěl být u toho.
Hollywood přišel o výraznou osobnost, fanoušci o idol a rodina o milovaného muže. Eric Dane odešel příliš brzy, ale zůstává po něm silný odkaz – nejen televizních rolí, ale i odvahy postavit se nemoci čelem a bojovat až do posledního dechu.