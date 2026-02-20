Lidl tasí ceny, ze kterých se vám zatočí hlava. Tohle zmizí z regálů jako první

Platí od 19.2. do 22.2. 2026.
Nálož slev na jídlo: kuře, šunka i vejce za ceny, které se nevidí
Začněme masem. Kuřecí prsa s kostí vyjdou na 119,90 Kč za kilo, což je cenovka, která se dnes nevidí každý týden. Pokud plánujete víkendový oběd pro celou rodinu, tady je jasno.
Milovníci uzenin zbystřete: Vinohradská šunka nejvyšší jakosti (300 g) je za 69,90 Kč. A to už je cena, která dává smysl i na větší sendvičovou zásobu.
Podestýlková vejce velikosti M (20 ks) stojí 89,90 Kč, se slevou 43 %. Když si spočítáte cenu za kus 4,50 Kč, je to nabídka, která se v době drahých vajec rozhodně počítá.
A pokud chcete něco rychlého do trouby, Dr. Oetker Pizza Feliciana (325–375 g) je za 49,90 Kč při využití Lidl Plus, běžně 77,90 Kč. Sleva 35 % mluví sama za sebe.
1+1 zdarma: chipsy, oplatky i sladké tuby
Tady se bude plnit košík bez přemýšlení. Bohemia Chips (130 g) vychází při akci 1+1 zdarma na 29,95 Kč. Oplatky Kolonáda (140 g) ve stejné akci pořídíte za 27,45 Kč.
Sladká klasika Piknik a Pikao (150 g) je také 1+1 zdarma za 23,45 Kč. Pro rodiny s dětmi nebo pamětníky dětství jasná volba.
Surimi tyčinky (250 g) vyjdou při akci 1+1 zdarma na 16,95 Kč. A kdo rád zobne něco slaného k televizi, může sáhnout i po strouhaném eidamu (200 g) za 27,90 Kč se slevou 30 %.
Pití, drogerie i základní potraviny pod tlakem slev
Pepsi, Pepsi Max nebo Mirinda (2,5 l) stojí 29,90 Kč. To je cena, která se hodí na víkendovou návštěvu nebo větší oslavu.
Korunní ochucená voda 1,5 l je za 11,90 Kč, u varianty mango se mluví o slevě 38 %. Za stejných 11,90 Kč pořídíte i další druhy.
Bílé hrozny bezsemenné (500 g) jsou za 34,90 Kč, což znamená slevu 41 %. Ředkvičky (svazek) stojí 7,90 Kč.
Z drogerie zaujme toaletní papír Tento Classic (8 rolí) za 49,90 Kč a odpadkové pytle 35 l (15 ks) v akci 1+1 zdarma za 12,45 Kč.
A pokud máte rádi sýr k vínu, Camembert (120 g) je za 89,90 Kč se slevou 24 %.
Čtyři dny, desítky slev a ceny, které budou lákat davy. Kdo přijde pozdě, může odejít s prázdným košíkem.