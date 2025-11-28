Šok pro fanoušky! Milovaná zpěvačka roky tajila vážnou nemoc: "Nejde to řešit jinak"
28. 11. 2025 – 10:49 | Magazín | Jiří Rilke
Slavná zpěvačka se po letech boje svěřila se svým trápením.
Oblíbená zpěvačka Heidi Janků vždy a všude působí tak vesele a tak nabitá pozitivní energií, že představa, že by i ji snad mohl trápit nějaký problém, působí až nemístně.
Jenže život je život a trable se nevyhýbají nikomu. A Heidi se musela také poprat s nepřízní osudu. Už před nějakou dobou prozradila, že jí už roky trápí zdraví.
Život jí totiž znepříjemňuje ulcerózní kolitida, což je zánět střev, kvůli kterému pořádně nemohla ani z domu: Neustále totiž musela chodit na záchod, někdy i třicetkrát denně.
Heidi zkoušela kde co a nebála se dát šanci ani alternativním řešením: Pomoci se pokoušel i čínský léčitel a zpěvačka zkusila i alternativní japonskou medicínu reiki. Nic ale nezabíralo.
„Moje diagnóza je jasně daná, nic jiného než klasická medicína nezabírá. Je to tak rozsáhlé, že to nejde jinak vyřešit,“ hlásila před lety pro magazín Aha.
Zafungovala až biologická léčba: „Teď jsem dokonce v programu bioléčby, kam chodím jednou za tři měsíce. Ta mi konečně pomáhá tak, abych byla schopná pracovat a nijak mě to neomezovalo,“ uvedla před osmi roky.
Heidi může díky náročné léčbě normálně žít a existovat, nemoc nicméně stále kompletně nezmizela. Stav je ale opravdu o poznání lepší než dřív: „Protože jsem dlouhodobě pod medikací, jsem hlídaná doktory, léčba mi zabírá velmi dobře, můžu si dovolit sníst opravdu všechno,“ prozradila nedávno Blesku.
„Samozřejmě nemůžu se přejídat jídlem, které by mi udělalo špatně. Nemůžu borůvky, jahody, teda můžu, ale jen v omezeném množství. Nemohu moc vlákniny,“ vysvětlila.
A některé věci musela zkrátka a dobře oželit, protože osud prostě nepřál: „Naučila jsem se eliminovat, co mi dělá špatně – a toho se snažím vystříhat,“ pokývla hlavou smířeně.