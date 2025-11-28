Policie chce obžalovat čtyři lidi za investiční podvod s půlmiliardovou škodou
28. 11. 2025 – 10:57 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Policie navrhla obžalovat čtyři lidi za podvod s kryptoměnou v souvislosti s projektem Platon Life.
Podle kriminalistů podvedli 2732 klientů a způsobili jim celkovou škodu 540 milionů korun. ČTK o tom dnes informoval mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. V případě prokázání viny hrozí obviněným maximálně desetileté vězení.
Obvinění lidé nabízeli klientům v letech 2018 až 2022 nákup digitální kryptoměny v podobě tokenu PlatonCoin a vstup do ekosystému Platon Life, kde nabízeli možnost zhodnocení vložených finančních prostředků. Vyšetřovatelé tvrdí, že peníze získané od klientů nepoužívali pro budování projektu tak, aby byl ekonomicky způsobilý. Penězi obohacovali sebe a další lidi. "Podle našich závěrů nevykonávali jinou výdělečnou činnost, která by nabízenou návratnost zajistila," konstatoval Ibehej.
V době tříletého vyšetřování zajistili policisté zhruba deset milionů korun jako výnosy z trestné činnosti, a to především peníze na bankovních účtech.
V červnu 2022 začala policie stíhat v souvislosti s Platon Life první dva lidi, podle informací médií to byli zakladatelé projektu - manželé Daniel a Julie Tannerovi. Soud je načas poslal do vazby. Společnost krátce předtím zveřejnila prohlášení, v němž jakoukoliv trestnou činnost odmítla a zdůraznila, že řádně plní závazky vůči všem partnerům i klientům i své finanční povinnosti.
O podání obžaloby rozhodne Městské státní zastupitelství v Praze.