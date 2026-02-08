Snowboardiska Zuzana Maděrová má zlatou medaili!
8. 2. 2026 – 15:23 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Milán a Cortina d’Ampezzo – V italském Livignu se v neděli zrodil jeden z největších sportovních příběhů letošních zimních olympijských her. Dvacetidvouletá Zuzana Maděrová se stala hrdinkou dne, když v paralelním obřím slalomu suverénně vyhrála zlatou medaili – a Česká republika tak slaví první olympijské zlato na ZOH 2026.
Závod sledovalo napětí od kvalifikace až po finále. V úvodních jízdách dominovala a nejrychlejší byla Ester Ledecká, která tak slibovala třetí zlatou v této disciplíně v řadě. Jenže v pohárové části světla reflektorů nečekaně zhasla už ve čtvrtfinále, když ji vyřadila rakouská Sabine Payerová.
Maděrová však jela svůj závod. Ve vyřazovacích jízdách nejdřív vyřadila dvě soupeřky z Německa a pak porazila domácí Italku v semifinále. Ve finále si pak vybudovala pohodlný náskok a nechala za sebou Payerovou, čímž si zajistila historické zlato pro český snowboarding.
Maděrová, rodačka z Liberecka a jedna z největších nadějí českého snowboardingu, už dříve ukázala svůj talent na mezinárodních tratích. V roce 2023 získala bronz na juniorském mistrovství světa, a v sérii Světového poháru stála na stupních vítězů pětkrát, včetně letošních závodů v Korutanech, kde se potkala právě s Ledeckou. Ve 22 letech tak napsala sportovní pohádku, která český tým na olympiádě pozvedá – a zároveň symbolicky přebírá štafetu po legendární Ledecké.