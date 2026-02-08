Kuba: Naše Česko chce uspět tak, aby nemuselo být menšinovým koaličním partnerem
8. 2. 2026 – 17:27 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Jihočeský hejtman Martin Kuba, který tento týden představil nové hnutí Naše Česko, chce za tři roky ve sněmovních volbách přesvědčit tolik voličů, aby nemusel být pro nikoho menšinovým koaličním partnerem.
V dnešním diskusním pořad televize Prima Partie Terezie Tománkové tak reagoval na sobotní vyjádření premiéra a lídra ANO Andreje Babiše v televizi Nova, který s Kubovým uskupením nevyloučil budoucí spolupráci.
Kuba řekl, že s Babišem má z doby covidové pandemie korektní vztahy, což ale rozhodně neznamená, že s ním ve všem souhlasil a souhlasí. Připomněl, že po předchozích volbách ještě jako lídr ODS měl vždycky možnost vytvořit s ANO koalici na krajské či komunální úrovni, ale nikdy to neudělal. "A stejně se mě na to pořád někdo ptá," odpověděl Kuba na dotaz, zda připouští koalici s Babišovým vládním hnutím.
Kubovým cílem v minulých i budoucích volbách je přesvědčit co nejvíc voličů o své vizi, aby nebylo třeba ji "s nikým moc ředit", uvedl. Není to nabubřelost, přistupujeme k tomu s velkou pokorou, dodal Kuba, který na podzim oznámil po 22 letech odchod z ODS.
Babiš v pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct prohlásil, že si s Kubou lidsky rozumí a že mu drží palce. Kuba se už dříve ohradil proti spojování svého hnutí s ANO - uvedl, že chce vládnout ideálně sám, ne v koalici. Dnes na Primě odmítl dělení na "Babiše a Antibabiše, na Losnu a Mažňáka". Za překonané považuje i tradiční dělení na pravici a levici, nicméně své hnutí by označil za středopravicové.
Hnutí Naše Česko už si registrovalo svůj název u Úřadu průmyslového vlastnictví, nyní sbírá podpisy nutné pro registraci politického hnutí u ministerstva vnitra. Poté začne podle Kuby řešit celorepublikovou členskou základnu, volební sněm a další vnitrostranické záležitosti. Počítá s tím, že v komunálních volbách na podzim bude hnutí kandidovat minimálně v jižních Čechách a také do několika senátních obvodů, kde ale počítá s dohodou s dalšími politickými subjekty.
Za svou chybu označil způsob výběru jména chystané českobudějovické arény, který vyvolal kritiku místních. Kuba v pátek přislíbil, že hlasování občanů zopakuje. "Nedocenil jsem to, blbě jsme to komunikovali, je fér to přiznat," řekl dnes hejtman. Ve čtvrtek večer se při zahájení olympijského festivalu v Budějovících veřejnost dozvěděla, že hala ponese jméno Agon aréna, které přitom mělo u lidí jen malou podporu. Později vyšlo najevo, že doménu s názvem Agon aréna už je registrovaná.