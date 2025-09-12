Smutné loučení! Končí další oblíbený seriál, herci budou brzy bez práce
12. 9. 2025 – 8:19 | Magazín | BS
Televize Prima se loučí s další seriálovou stálicí.
Diváci oblíbeného seriálu Kamarádi mohou pomalu chystat kapesníčky: Příběhy se uzavřou v celkem 104 epizodách a natáčení skončí.
Zbývající díly bude televize Prima vysílat tak, jak jsou fanoušci zvyklí, tedy každou středu ve čtvrt na devět.
Kamarádi si přitom připsali řadu úspěchů a jedná se o seriál s vysokou sledovaností: První díl z loňského října si naladil skoro milion diváků a, co je ještě důležitější, podařilo se zaseknout háček, protože průměrnou sledovanost má 711 tisíc lidí na každý díl.
To jsou úctyhodná čísla i pro zahraniční seriály s daleko širším publikem, natožpak na české scéně.
Než ale příští rok na jaře přijde poslední díl, mají se diváci ještě na co těšit: Dějem v závěru zamíchají nové postavy, především pak osobní strážce Adam, kterého ztvárňuje oblíbený herec Peter Pecha.
„Adam je postava plná tajemství a výzev. Připomíná mi role, které ztvárnil Kevin Costner, a hraní této postavy jsem si velmi užil,“ liboval si Peter pro TV Prima.
A svou chvíli v reflektorech si také ještě užije primářka Molnárová i se svým rozmazleným synem.
Pak už se ale herci z Kamarádů, kde exceluje třeba Anastázie Chocholatá, David Gránský či Jan Komínek, budou moci poohlížet po nových kšeftech.