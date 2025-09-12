Narkomanka z Ulice nemusela nic hrát: Drogové peklo porazila i ve skutečnosti
12. 9. 2025 – 9:00 | Magazín | BS
Oblíbená herečka se při hraní své role v Ulici opírala o vlastní temnou minulost.
Diváci oblíbeného seriálu Ulice si jistě pamatují na Zuzanu Hrubou, životem zmítanou slečnu, která si prošla drogovým peklem, živila se bez sebeúcty a nakonec se rozhodla postavit na vlastní nohy.
Šárka Ullrichová, herečka, která Zuzanu ztvárňovala, přitom v řadě aspektů sáhnout do vlastních zkušeností. Sama si totiž prošla temnotou, ze které se ale dokázala vyhrabat.
„Ve vztazích, a to nemyslím nějak špatně, jsem většinou žila ve vleku chlapa, s kterým jsem zrovna byla. Pak jsem potkala dýdžeje a začal život po tanečních klubech,“ prozradila před lety v pořadu 13. komnata.
Většinou si nejdřív s kumpány dali pár drinků a pak přišel fet: „Když jsem pak přijela v osm ráno domů, převlékli jsme se do bizarních kostýmů a masek, zavolali si taxi a objížděli Prahu,“ vzpomínala.
„V práci jsem dostala nůž na krk. Pařila jsem jako starej chlap, koledovala jsem si už dlouho o přes držku. Jak vás ta droga rychle vyhoupne nahoru, stejně tak rychle vás dostane dolů. Měla jsem obrovský deprese,“ pokračovala.
Pomyslný dopad na dno přišel, když ji někdo zbil na ulici do bezvědomí a Šárka se probudila až na policii: „Vůbec jsem nevěděla, jak jsem se tam dostala. Zjistili, že mám otřes mozku, ale já podepsala revers. V noci jsem se budila, nemohla spát, tak jsem zavolala svému psychiatrovi, který mi předepsal Lexaurin. Těch prášků jsem snědla asi třicet,“ prozradila.
Následně skončila v Bohnicích, kde si uvědomila, že se sebou opravdu musí něco udělat, jinak skončí velmi špatně.
„Tam jsem si uvědomila, že jsem sama sobě nebezpečná. To už bylo mimo moji kontrolu. Po této zkušenosti jsem se rozhodla pro ústavní léčbu,“ uvedla. V léčebně nakonec strávila necelé čtyři měsíce a v odhodlání nepolevila ani poté.
"Přišla jsem za šéfem seriálu Ulice Michalem Rajtlerem, vše mu řekla a on mi vyšel vstříc. Do léčebny jsem přijela s třemi kufry. Okamžitě jsem šla na detox. Byla jsem v malém oddělení asi 5 dnů, než doktor uznal, že je možné mě přesunout," popisovala krušné začátky pro Blesk.
Útěk jí ale nepřišel na mysl. Jednou už se totiž léčit zkoušela a selhala. Teď ale ne: "Ne, to ne. Chtěla jsem to teď zvládnout."
A právě díky silné vůli byl démon nakonec poražen.
Byť si herečka střeží soukromí, takže pořádně nevíme, co vlastně dělá dnes, poražen nejspíš i zůstal – před necelými třemi lety si totiž Šárka promluvila s redaktorem Super.cz a vypadala velmi k světu.
Do velkého prozrazování se jí ale nechtělo: „Jsem šťastná. Na partnera se zeptat můžete, ale neodpovím vám,“ usmívala se.
Chvíli bydlela na samotě na venkově, nakonec se ale vrátila blíž k civilizaci: „Já jsem se tam trošku zašila, ale už tam nebydlím. Bylo to dlouhý, byly to tři roky. Teď jsem se skulila z kopečka víc do města, ale jsem tam pořád poblíž, ale už je to Praha. Jsem holka z vesnice z Podkrkonoší a tu vesnici prostě potřebuji,“ prohlásila rozhodně.
Prozatím nejspíš poslední roli měla ve videoklipu písně Zámek od Zbyňka Drdy: „Hraji tam depkařku. Ženu, která má depresi, a která se v tom hezky porochní, takže nic nového,“ uzavřela rozhovor hořkosladkým vtipem.