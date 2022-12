Slovo znalce: Podpis na listině k Čapímu hnízdu mohl patřit Babišovi, ale také nemusel

Přichází v úvahu, že by podpis na listině k nabytí akcií Farmy Čapí hnízdo mohl patřit obžalovanému expremiérovi Andreji Babišovi (ANO). U pražského městského soudu to dnes řekl znalec z oboru písmoznalectví Aleš Čulík. U podpisu nalezl shodu s psaným projevem obžalovaného, ale také rozdíly, závěr je tedy na znalecké škále v nízké pravděpodobnosti. Babiš starší už v minulosti odmítl tvrzení, že podpis zfalšoval.

Kromě bývalého premiéra a kandidáta na prezidenta v kauze kolem udělení padesátimilionové dotace na stavbu Čapího hnízda čelí stíhání také jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová. Předseda senátu Jan Šott původně avizoval, že by v tomto týdnu mohl ukončit dokazování, obhájci Babiše a Nagyové ale předložili další ekonomické posudky. Hlavní líčení proto bude pokračovat až 4. ledna, kdy soud znalce k posudkům vyslechne. Poté by soud měl přistoupit k dalšímu výslechu Babiše i Nagyové.

Soudce nevyloučil to, že by v termínech od 4. do 6. ledna mohl i rozhodnout, bude ale záležet na vývoji jednání.

Babišův syn Andrej Babiš mladší v září u soudu uvedl, že listinu o převodu akcií firmy Farma Čapí hnízdo nepodepsal, až později připojil své podpisy v sídle Agrofertu pod listinu, s jejímž obsahem se neseznámil.

Čulík u soudu také vypovídal v září. Tehdy uvedl, že podpis Babišova syna na listině k nabytí akcií pravděpodobně není pravý a že našel některé podobnosti s písmem Babiše staršího, nemohl ale učinit kategorické závěry. Dnes znalec řekl, že neměl k dispozici žádný další srovnávací materiál. Podpis na listinách podle něj vykazuje shodné znaky s běžnou textovou formou obžalovaného Babiše, ten tudíž přichází v úvahu jako pisatel podpisů. Pro průkazný výsledek by ale znalec potřeboval další vzory textu.

Soud také vyslechl znalkyně z oboru psychologie a psychiatrie, které hodnotily duševní stav a věrohodnost Babiše mladšího. Obhájci navrhovali, aby byla na výslech znalkyň vyloučena veřejnost, předseda senátu Jan Šott to ale odmítl.

Psychiatrička Gabriela Leblová před soudem uvedla, že Babišovi mladšímu byla v minulosti diagnostikovaná paranoidní schizofrenie, která je nyní zaléčená. „Nebylo shledáno, že by posuzovaný měl vážně narušené psychické funkce, a že by to co dělá, bylo chorobně motivované,“ řekla psychiatrička.

Psycholožka Jindřiška Záhorská řekla, že obecná věrohodnost svědka je snížená, protože vždy, když je diagnostikováno psychické onemocnění, je nutné obecnou věrohodnost takto definovat. U specifické věrohodnosti podle ní ale převažují faktory, které věrohodnost Babiše mladšího podporují. Upozornila však na to, že se nemůže vyjádřit k tomu, zda svědek vypovídá pravdu, nebo ne. Znalkyně se vyjadřovala i ke vztahu Babiše mladšího s otcem. Politik ji následně osočil, že vypovídá nepravdu, Šott Babiše napomenul, že se chová nevhodně.

Předseda hnutí ANO se po výslechu ohradil proti tomu, že byly znalkyně vyslýchány před veřejností. Zopakoval, že jeho syn byl zneužit novináři a dalšími lidmi. „Já jsem se o svého syna celý život skvěle staral,“ řekl Babiš starší. Znovu uvedl, že celá kauza byla vytvořena proto, aby byl „v rámci politiky zničen“.

Obžaloba tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo ze svého holdingu Agrofert a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle státního zástupce to udělal proto, aby farma zdánlivě splňovala podmínky pro získání dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala. Babiš i Nagyová vinu odmítají.