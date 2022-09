Znalec v kauze Čapí hnízdo zpochybnil pravost podpisu Babiše mladšího

Podpis Andreje Babiše mladšího na listině k nabytí akcií společnosti Farma Čapí hnízdo pravděpodobně není pravý. U soudu to dnes uvedl písmoznalec Aleš Čulík. Zároveň řekl, že našel některé podobnosti s písmem staršího z Andrejů Babišů, tedy obžalovaného expremiéra a předsedy opozičního hnutí ANO. Podle experta ale nelze učinit kategorické závěry, a to i kvůli nedostatku srovnávacího materiálu. Babiš starší odmítl, že by podpis zfalšoval. Syn podle něj není zdravotně způsobilý vypovídat u soudu a novináři ho zneužili.

Obžaloba tvrdí, že Babiš starší zajistil v roce 2007 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN Agro Pelhřimov (Agro a.s.), ze svého holdingu Agrofert a prodej akcií svým dětem a partnerce. Akcie byly podle státního zástupce Jaroslava Šarocha zaplaceny z Babišova účtu. „Důvodem tohoto převodu akcií bylo účelové a formální vytvoření zdání, že společnost Agro a.s. je samostatný nezávislý malý nebo střední podnik, který není propojen se žádnou jinou společností,“ napsal. Později Babiš podle obžaloby zajistil, aby bratr jeho partnerky získal většinu akcií, a to proto, aby jeho příbuzní neměli určité množství hlasovacích práv. Společnost tak podle obžaloby zdánlivě naplňovala definici nezávislého podniku, a mohla se ucházet o padesátimilionovou dotaci. Babiš mladší dříve uvedl, že předmětnou listinu k akciím nepodepsal. Trvá také na tom, že jeho otec ho nechal v roce 2017 proti jeho vůli odvézt na Krym, aby mu zabránil v kauze dotačního podvodu svědčit. Server SeznamZprávy už dříve informoval o tom, že podle policejních protokolů byl Babiš junior v době podpisu v zahraničí - podle bankovních výpisů v USA. Andrej Babiš mladší | zdroj: Petr Horník / Právo / Profimedia Znalec Čulík zkoumal v kauze pravost tří podpisů Babiše juniora. U pražského městského soudu dnes řekl, že nalezl rozdílné znaky, ale že jeho závěr je „ve formě pravděpodobnosti“. Při porovnání s písmem Babiše staršího pak našel „podobnosti, které mohou nasvědčovat autorství“. Formulovat jednoznačný závěr by podle něj ale bylo předčasné, protože nejdřív by se musel doplnit srovnávací materiál k písmu Babiše juniora. Tento materiál se shání obtížně, protože Babišův syn není českým občanem a žije ve Švýcarsku, doplnil znalec. Jeho vystoupení doprovázely výrazné problémy s akustikou v jednací síni. „Zásadně odmítám, že bych falšoval nějaký podpis. Není to pravda,“ řekl Babiš soudu. Zároveň uvedl, že jeho syna „totálně zneužil polistopadový kartel a mafiánští novináři“. „Má zdravotní problémy. Přestal používat léky. Novináři ho po volbách odkopli. Celý život jsem se o něj staral!“ dodal. Soud má Babiše mladšího v plánu vyslechnout buď v pátek osobně, nebo v říjnu prostřednictvím videokonference ze Švýcarska. Soudce vybídl státního zástupce, aby se zabýval otázkou, zda písmoznalcům brání předpisy či metodika v tom, aby se jednoznačně vyjádřili k tomu, zda zkoumaný podpis není jiného člověka - v tomto případě Babiše staršího. Až poté se žalobce rozhodne, zda má případně smysl zadat posudek jinému znalci. V kauze dotačního podvodu čelí vedle expremiéra Babiše obžalobě také někdejší místopředsedkyně Farmy Čapí hnízdo Jana Nagyová, která žádost o dotaci podala. Jí i Babišovi hrozí pět až deset let vězení. K ekonomické kondici společnosti Farma Čapí hnízdo se dnes u soudu vyjadřoval znalec z oboru ekonomika Vítězslav Hálek. Sdělil, že firma nebyla v době 2008 až 2013 - tedy po poskytnutí dotace pro malý a střední podnik - schopná hradit své závazky bez podpory holdingu Agrofert. Holding podle něj farmu podporoval zejména na základě plateb spojených s reklamou. „Kdybyste odstranili reklamu, byla by společnost životaneschopná,“ uzavřel. Jana Nagyová opouští budovu soudu | zdroj: TASR / Profimedia Obžalovaná Nagyová reagovala mimo jiné připomínkou, že Česko zasáhla v roce 2008 hospodářská krize. „Hodně se projevila v kongresovém a cestovním ruchu a měla významný dopad na ekonomiku farmy,“ podotkla. Babiš na Hálka neměl žádný dotaz, ale po jeho odchodu ho v soudní síni zkritizoval. „Nestačím se divit, co tady předvedl pan takzvaný znalec. považuji ho za velmi nedůvěryhodnou osobu,“ prohlásil. Zmínil také, že Hálkova společnost Česká znalecká chybovala podle ministerstva spravedlnosti ve 25 případech. „Jeho posudky jsou chybné a účelové,“ řekl. Pro novináře pak Babiš dodal, že Hálek je podvodník a že právě na základě jeho posudku si v roce 2017 vyslechl obvinění v kauze Čapího hnízda. Zopakoval, že jeho stíhání je účelové, objednané a zpolitizované. Advokáti obžalovaných vznesli proti Hálkovi námitku podjatosti. Poukázali na to, že „se s úsměvem vzdal znalečného“ a že „vytváří účelové konstrukce“. Soudce Jan Šott ale řekl, že námitku podjatosti neshledal důvodnou a že důkazní relevanci posudku si soud vyhodnotí sám. Mohlo by vás zajímat Začal soud v kauze dotace pro Čapí hnízdo, Babiš i Nagyová vinu popřeli

