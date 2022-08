Aktualizováno: Slovnaft zaplatil, ropa opět teče, do Česka ale dodávky obnoveny nebudou

Slovenská rafinerie Slovnaft po souhlasu Ukrajiny a Ruska zaplatila tranzitní poplatky za přepravu ropy jižní větví ropovodu Družba. Ukrajina potvrdila přijetí platby na účet, ruská společnost Transněfť následně začala v 16:00 moskevského času (15:00 SELČ) do jižní větvě ropovodu Družba opět pumpovat ropu. Ta netekla od čtvrtka minulého týdne. Dodávky ropy do Česka ale obnoveny nebudou.

Řešení ohledně úhrady tranzitních poplatků se Česka netýká

Dodávky ropy ropovodem Družba do České republiky jsou zatím stále přerušeny, řekla ČTK Barbora Putzová, mluvčí společnosti Mero, která je vlastníkem a provozovatelem české části ropovodu Družba a ropovodu IKL. Slovenský přepravce ropy Transpetrol ČTK napsal, že dodávky ropy ropovodem Družba do Česka obnoveny nebudou. Mluvčí bratislavské rafinerie Slovnaft Anton Molnár ČTK řekl, že dohodnuté řešení ohledně úhrady tranzitních poplatků za přepravu ropy přes Ukrajinu se týká obnovení dovozu na Slovensko a do Maďarska. Slovnaft patří do maďarské petrochemické skupiny MOL.

Výpadek dodávek roky přes ropovod Družba nijak neomezuje výkon českých rafinerií, uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) na twitteru. S Polskem hledá řešení jak obnovit tok ropy do Česka, které bude vhodné po právní i technické stránce. Polský Orlen vlastní společnost Unipetrol, která v ČR provozuje rafinerie v Litvínově a Kralupech nad Vltavou.

Výpadek dodávek přes ropovod Družba nijak neomezuje výkon českých rafinérií. Pracují naplno a u státní společnosti MERO ČR jsou uskladněny zásoby ropy na několik dnů. S polskou stranou nyní hledáme řešení obnovení dodávek do , které bude vhodné po právní i technické stránce. — Jozef Síkela (@JozefSikela) August 10, 2022

Podle slovenského ministra hospodářství šlo o technický problém

Slovenský ministr hospodářství Richard Sulík přerušení dodávek označil za technický problém při platbách za tranzit ropy, vinu podle něj nenese Rusko ani Ukrajina.

Vývoz ropy z Ruska zajišťuje monopolní provozovatel ropovodů Transněfť. Ten v úterý oznámil, že platba za srpnový tranzit, kterou v červenci zaslal ukrajinské firmě Ukrtransnafta, se vrátila zpět na jeho účet. Podle společnosti Gazprombank, která má platby na starosti, se peníze vrátily kvůli západním sankcím. Ukrajina pak tranzit ruské ropy zastavila.

Ilustrační snímek | zdroj: TASR / Profimedia

Na Slovensko podle Sulíka přestala surovina proudit minulý čtvrtek. Slovnaft a jeho mateřská společnost, maďarská petrochemická skupina MOL, následně iniciovaly s ukrajinskou a ruskou stranou jednání o tom, že by zmíněné poplatky v zájmu obnovení dodávek ropy uhradily.

„Ukrajinská přepravní společnost pozitivně zareagovala na návrh společností Slovnaft a MOL uhradit tranzitní poplatky za přepravu ropy jižní větví ropovodu Družba. Slovnaft už platbu uskutečnil na účet společnosti a očekává, že na základě toho se v nejbližších dnech dodávky ropy obnoví. S daným řešením souhlasila i ruská strana,“ uvedl mluvčí Slovnaftu Anton Molnár. Podle Sulíka vinu za vzniklý problém nenese ani Ukrajina, ani Rusko.

„Chyba se stala v západní Evropě, v nějaké menší centrále banky, která byla použita pro platbu. Bankovní úředníci vyhodnocovali, zda platba (tranzitních poplatků) je porušením sankcí. Oznámili, že platbu nepustí, a vrátili ji zpět do Ruska. Ukrajinská strana logicky zastavila dodávky ropy. Já bych za tím nehledal žádný politický kontext. Došlo k technickému selhání nebo k nesprávnému vyhodnocení,“ řekl Sulík.

Slovenský ministr také uvedl, že zmíněné platby za tranzitní poplatky činí měsíčně do deseti milionů eur (asi 245 milionů Kč). Podle Sulíka jde od únorového začátku války na Ukrajině už o čtvrtý výpadek v dodávkách ropy. Nynější řešení je provizorní a bude fungovat do konce srpna. „Do té doby najdeme dlouhodobější řešení, aby nedocházelo k takovým nesprávným posouzením v nějaké bance,“ řekl slovenský ministr.

Tranzit ropy severní větví ropovodu Družba pozastaven nebyl

Ropovod Družba začíná v Rusku na východním břehu Volhy a v Bělorusku se dělí do dvou větví - severní vede do Polska a do Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky. Tranzit ropy severní větví podle dřívějších informací pozastaven nebyl.

Rusko prostřednictvím jižní větve Družby obvykle dodává zhruba 250 000 barelů ropy denně. Hlavními odběrateli jsou česká společnost Unipetrol, kterou ovládá polská skupina PKN Orlen, a také MOL spolu se Slovnaftem.

Evropská unie se už dříve dohodla, že od 5. prosince přestane dovážet ruskou ropu a o dva měsíce později také ropné produkty. Z embarga bude dočasně vyňata přeprava ropy ropovodem Družba, podle Bratislavy Slovensko ovšem získalo trvalou výjimkou na dovoz ropy Družbou pro vlastní potřebu. Bratislavská rafinerie Slovnaft většinu své produkce ale vyváží. Zmíněné embargo je součástí sankcí, které západní země zavedly vůči Rusku za jeho invazi na Ukrajinu.