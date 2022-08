Příšerný začátek slavných United. Fanoušci pískali, Ronaldo touží odejít

Po tristní sezoně přišla velká očekávání. Roky se trápícího giganta měl pozvednout nový trenér, slavný Manchester United převzal Erik ten Hag. Jeho vstup do angažmá ale dopadl příšerně – anglický velkoklub doma prohrál s Brightonem, fanoušci na stadionu zuřivě pískali a po odchodu toužící Cristiano Ronaldo házel jako náhradník na lavičce jeden otrávený obličej za druhým.

Čeští fanoušci je občas porovnávají s fotbalovou Spartou. A nejsou to jen rudé dresy, co tyhle dva kluby spojuje. Slavná minulost, velkolepé každoroční ambice, změny trenérů, ranec investovaných peněz… a výsledek žádný. Ke vzteku příznivců jsou trofeje v nedohlednu. Letenský celek na ligový titul čeká od roku 2014, United ještě o rok déle.

Po poslední mizerné sezoně, kdy mátožný tým nepozvedl ani německý odborník Ralf Rangnick, se do horkého křesla posadil Erik ten Hag. Nizozemský kouč vybudoval z Ajaxu Amsterdam jeden z nejzajímavějších celků v Evropě, nyní má být tím, kdo červeným hochům z Manchesteru dá novou vizi a nakopne je k lepším zítřkům. Úplný začátek mu ale nevyšel. Vůbec.

United byli doma proti Brightonu jednoznačným favoritem, celková hodnota hráčů hostujícího klubu se blíží částce, kterou jsou Red Devils schopni zaplatit za jediného stopera. Tři body si ale ze zápasu odnesli svěřenci Grahama Pottera a stadionem Old Trafford se nesl nespokojený pískot.

Ronaldo chce pryč

„Harry Maguire zahrál špatně, stejně jako Fred a McTominay. Kdyby to tak United věděli dva roky zpátky a mohli s tím něco dělat,“ rýpl si na twitteru redaktor projektu Tifo JJ Bull. Jeho narážka byla jasná – zmínění hráči se průměrnými výkony prezentují už pár sezon, vedení je ale kvůli mizernému skautinku stále nedokázalo nahradit.

S tím souhlasí i youtuber a fanoušek United Alex Turk. Ten se ve svém textu dokonce obává, aby funkcionáři nového kouče obrazně řečeno nehodili pod autobus. „Nemůžete najmout manažera, který ke svému stylu fotbalu potřebuje vysoce kvalitní zálohu, a pak mu tam nepřivést žádné lidi,“ rozčiluje se.

Vrásky nizozemskému trenérovi přidělává i Cristiano Ronaldo. Legendární fotbalista dal během léta jasně najevo, že v klubu už působit nechce, a sháněl si nové působiště snad všude, kde to jen šlo. Nakonec na Old Trafford prozatím zůstává, je ale otázkou, zda je z toho nadšený sám Ten Hag. Do jeho herních vizí zapadá agresivně presující, neúnavně běhající hrotový útočník, což stárnoucí Portugalec není ani z vlaku. I proto úvodní duel sezony CR7 začal jen na lavičce, což mu dle otrávených výrazů, které zachytily kamery, radost rozhodně nedělalo.

Jestli se nakonec ikonickému forvardovi přání splní a jeho angažmá v Manchesteru skončí, objasní už příští týdny. I kdyby se tak ale stalo, už první duel s Brightonem novému kouči Red Devils ukázal, že líný hráč na hrotu rozhodně není jeho jediný problém.