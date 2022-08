Návrat turbíny pro Nord Stream 1 do Ruska je podle Gazpromu kvůli sankcím nemožný

Návrat turbíny pro plynovod Nord Stream 1 do Ruska je kvůli západním sankcím nemožný. Uvedl to dnes ruský plynárenský podnik Gazprom, který chybějící turbínou zdůvodňuje omezení dodávek. Nord Stream 1 přepravuje plyn z Ruska do Německa po dně Baltského moře a je hlavní trasou pro dodávky ruského plynu do Evropské unie.

Osud 12 metrů dlouhé turbíny je bedlivě sledován. Evropské vlády totiž Rusko obvinily, že pod falešnou záminkou snižuje dodávky plynu, aby se tak mstilo za západní sankce uvalené po únorové invazi ruských vojsk na Ukrajinu. Turbína byla kvůli servisu v Kanadě, ale teď už je v Německu. Kancléř Olaf Scholz dnes řekl, že turbína je plně funkční a může být kdykoliv odeslána zpět do Ruska za předpokladu, že ji Moskva bude ochotna převzít. Po údržbě musí být zařízení přepraveno zpět do ruské kompresorové stanice Portovaja u Finského zálivu. Informovaný zdroj podle agentury Reuters tvrdí, že ve stanici Portovaja jsou čtyři náhradní turbíny, které mají zajistit fungování i v případě, že by některé ze zařízení muselo opustit stanici kvůli údržbě. Navíc podle zdroje mohou dvě turbíny zůstat v nečinnosti, aniž by se snížila kapacita stanice. Zpravodajství Rusové šroubují ceny plynu. Hledají chyby v dodávce turbíny Servis turbíny má na starosti německá společnost Siemens Energy. Scholz dnes navštívil závod firmy, kde se turbína nachází. Uvedl, že smyslem jeho návštěvy je ukázat světu, že turbína existuje, funguje a může být dodána. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov na Scholzova slova reagoval sdělením, že Gazprom nyní čeká na dokumenty, které umožní návrat turbíny z Německa. Podle Moskvy je potřeba předložit dokumenty, které prokážou, že se na zařízení nevztahují západní sankce. Mluvčí německé vlády nicméně uvedl, že na turbínu se teď sankce nevztahují, a proto dokumenty požadované Ruskem nejsou nutné. Gazprom v polovině června s odkazem na chybějící turbínu snížil objem dodávek plynovodem Nord Stream 1 zhruba na 40 procent kapacity potrubí. Koncem července pak oznámil technické problémy s další turbínou a dodávky Nord Streamem 1 snížil až na 20 procent kapacity. Mohlo by vás zajímat Státy EU se shodly na omezení spotřeby plynu a prodloužily protiruské sankce

