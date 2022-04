„Připravil nás o peníze.“ Bývalí akcionáři Twitteru žalují Muska, oznámil pozdě nákup akcií

Bývalí akcionáři společnosti Twitter Inc. žalují Elona Muska, protože podle nich oznámil nákup akcií Twitteru později, než mu ukládá zákon.

Akcionáři tvrdí, že kvůli tomu, že příliš dlouho čekal se zveřejněním koupě podílu 9,2 procenta akcií, je připravil o peníze a sám mohl další akcie nakupovat za nižší ceny, píše agentura Reuters.

Americký zákon o cenných papírech vyžaduje, aby investoři oznámili koupi pěti procent akcií firmy do deseti dnů od uskutečnění nákupu. To by v případě Muska bylo do 24. března. Musk však zveřejnil informaci až 4. dubna, kdy již měl podíl téměř 9,2 procenta.

V hromadné žalobě akcionáři uvádějí, že Musk, který je šéfem výrobce elektromobilů Tesla, učinil značně nepravdivá a zavádějící prohlášení a opomenutí, když do 24. března neoznámil svoji investici, jak vyžadují zákony.

Bývalí akcionáři v čele s Markem Rasellou uvádějí, že opožděné zveřejní umožnilo Muskovi koupit více akcií Twitteru za nižší ceny a oni zároveň přišli o peníze, když prodali své akcie za „uměle snížené“ ceny. Žaloba požaduje blíže nespecifikované odškodnění a náhradu škody.

Cena akcií Twitteru

Akcie Twitteru vzrostly 4. dubna poté, co Musk zveřejnil svůj podíl, o 27 procent. Investoři považovali nákup akcií Muskem, nejbohatším člověkem světa, za vyjádření důvěry v Twitter.

Rasella uvedl, že v období od 25. do 29. března prodal 35 akcií Twitteru za 1373 USD (31 000 Kč), tedy za průměrnou cenu 39,23 dolaru za akcii. Po Muskově oznámení cena akcií stoupla až na 49,97 dolaru.

Společnost Twitter 5. dubna oznámila, že Musk se stane členem její správní rady. Tento týden ale Musk uvedl, že se rozhodl do ní nevstoupit. Tím, že se nestane členem správní rady, může dále nakupovat akcie bez omezení. V případě, že by se členem stal, mohl by zvýšit svůj podíl jen na 14,9 procenta.

Někteří analytici se domnívají, že Musk by mohl Twitter přimět ke změnám. Případně by mohl podat nevyžádanou nabídku na koupi společnosti.

Musk utratil za podíl zhruba 2,6 miliardy USD. To je zlomek jeho majetku, jehož hodnotu časopis Forbes odhadl na 265,1 miliardy Kč.

Elon Musk was sued by a Twitter shareholder who claims the Tesla CEO‘s delay in disclosing his ownership of more than 5% of the social-media company artificially kept its share price down https://t.co/yCCDCMy9eh — Bloomberg (@business) April 13, 2022

Musk je hojným uživatelem twitteru. Na této síti působí od roku 2009 a sleduje ho zde více než 80 milionů lidí. Jeho příspěvky jsou často citované v médiích a nezřídka budí kontroverze. Sociální síť využil k několika oznámením, včetně zprávy o privátní transakci Tesly, kvůli které se dostal pod kontrolu regulačních orgánů. Také ale otevřeně zpochybnil oddanost Twitteru svobodě projevu a prvnímu dodatku americké ústavy.