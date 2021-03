Aktualizováno: Slovensko získalo ruskou vakcínu. Slovenská koalice kvůli nákupu Sputniku čelí krizi

Slovensko získalo ruskou vakcínu Sputnik V proti covidu-19. První zásilku z objednaných celkově dvou milionů dávek dopravilo dnes letadlo slovenské armády do Košic.

(AKTUALIZOVÁNO) Slovenská vládní koalice čelí rok od parlamentních voleb největší krizi. Šéf menší koaliční strany Svoboda a solidarita (SaS) a vicepremiér Richard Sulík dnes vyzval k rekonstrukci vlády, předčasné volby ale odmítl. Vztahy v koalici vyostřila zhoršující se situace v souvislosti se šířením koronaviru a okolnosti nákupu ruské vakcíny Sputnik V proti covidu-19. Už v úterý nejmenší ze čtyř vládních stran Za lidi varovala, že selhání při řízení pandemie představuje riziko rozpadu koalice. Premiér Matovič koaliční krizi v příspěvku na sociální síti blíže nekomentoval, podle něj na prvním místě jsou zdraví a životy lidí.

„Nastal čas, abychom mluvili o rekonstrukci vlády. (...) Jen stěží můžeme takto dále fungovat. Boj s pandemií evidentně nezvládáme. Čelíme i tomu, že předseda vlády poštval proti sobě prakticky všechny - média, prezidentku, koaliční partnery, různá sdružení a samozřejmě i širokou veřejnost. Nemůžeme už před tím zavírat oči,“ řekl Sulík novinářům. Detaily o případné rekonstrukci kabinetu Sulík neuvedl, podle něj by se debata měla týkat nejen všech ministrů, ale i premiéra Igora Matoviče.

SaS a strana Za lidi už dříve neuspěly s požadavkem na výměnu ministra zdravotnictví Marka Krajčího z Matovičova hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO). SaS i Za lidi také kritizovaly, že premiér se dříve v tomto týdnu osobně zúčastnil dovozu ruské vakcíny Sputnik V na letišti. Předtím strana Za lidi zablokovala na jednání vlády návrh usnesení k nákupu ruské vakcíny z důvodu, že Sputnik V nebyl registrován unijní lékovou agenturou.

Matovič v reakci na koaliční krizi nákup ruské vakcíny obhajoval. Koalice by podle něj měla ukázat, že jí na lidech záleží, protože zdraví a životy jsou na prvním místě. Slovensko se v únoru v přírůstku úmrtí na covid-19 v přepočtu na obyvatele dostalo na první místo na světě.

Předseda čtvrté vládní strany Jsme rodina a šéf sněmovny Boris Kollár vybídl koaliční partnery k urovnání sporů. „Přestaňte se chovat jako malé děti na pískovišti, Tato vládní koalice vznikla proto, abychom naplnili změnu, kterou lidé požadovali,“ řekl.

Sulík i Matovič se už loni dostali do otevřeného konfliktu kvůli pandemii. Předseda vlády například označil Sulíka za idiota a za osobu zodpovědnou za úmrtí obyvatel země na covid-19 kvůli tomu, že podle něj vicepremiér včas nezajistil nákup antigenních testů. Ty země využívá při hromadném testování obyvatel, které prosadil Matovič. Sulík zase tvrdil, že Matovič je pomstychtivý člověk.

Matovič se dříve dostal do křížku také s vědci či s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, kteří upozornili na pochybení vlády v souvislosti se zvládáním epidemie covidu-19. Podle některých médií či analytiků se Matovič po jmenování premiérem nevymanil ze své dřívější role nepředvídatelného politika, který se snaží poutat pozornost.

Matovičovo protikorupční hnutí OLaNO se ziskem 25 procent hlasů přesvědčivě vyhrálo v únoru 2020 parlamentní volby. V předvolební kampani se silně vymezovalo vůči kauzám a politice sociálních demokratů expremiéra Roberta Fica, kteří utrpěli ve volbách porážku a po dlouholetém vládnutí skončili v opozici. Nová vláda se ujala úřadu už v době pandemie covidu-19, během které výrazně klesla popularita Matoviče i jeho hnutí.

(11:56, původní zpráva) Na košickém letišti to oznámil slovenský premiér Igor Matovič a tím potvrdil dřívější informace ČTK, že Slovensko patrně koupilo zmíněnou očkovací látku, která dosud nebyla registrována unijní lékovou agenturou EMA. Slovenské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že vakcína se v zemi bude používat na základě výjimky udělené ministrem zdravotnictví Markem Krajčím. Tento krok podle ministra umožní o 40 procent zrychlit očkování, který brzdí nedostatek vakcín. O dodávky ruské vakcíny do Česka dříve požádal prezident Miloš Zeman svého ruského kolegu Vladimira Putina.

Matovič prosazoval nákup Sputniku V ještě v únoru, byť udělení souhlasu vlády s takovým krokem zablokovala nejmenší vládní strana Za lidi. Její šéfka a vicepremiérka Veronika Remišová se vyslovila pouze pro nákup vakcín registrovaných v EU a uvedla, že na použití neregistrované očkovací látky postačuje výjimka od ministra zdravotnictví. V reakci na oznámení o nákupu ruské vakcíny ohlásil odchod z vládní koalice a rezignaci na funkci šéfa evropského výboru slovenské sněmovny Tomáš Valášek ze strany Za lidi. Stal se druhým poslancem, který dosud opustil čtyřčlennou koalici. Ta má ovšem nadále v parlamentu ústavní většinu.

„Jsem zcela otevřen kterékoliv vakcíně, která se bude na Slovensku používat. Nemám nejmenší problém se nechat očkovat i Sputnikem. Ještě jsem se nerozhodl,“ řekl Matovič na novinářský dotaz, zda by si sám vybral ruskou vakcínu. Dodal, že navzdory koupi Sputniku V klíčová část očkování proti covidu-19 proběhne v zemi vakcínami, které pro státy EU nakoupila Evropská komise.

Krajčí uvedl, že očkování Sputnikem V začne na Slovensku nejdříve za dva týdny, vakcína bude nejprve zkontrolována. Při očkování dostane zájemce postupně dvě dávky. Očkovaný bude muset podepsat, že byl informován o tom, že Sputnik V není v EU registrován. Sputnik V už dříve začalo z členských zemí EU používat Maďarsko.

Podle Matoviče dvě dávky Sputniku V stojí 19,95 dolaru (zhruba 430 korun), a jsou tak levnější než už používané očkovací látky od firem Pfizer/BioNTech a Moderna. Řekl také, že do Ruska mezitím odletělo další letadlo a pak bude následovat ještě jeden let tak, aby bylo z Ruska dovezeno dohromady 200 000 dávek vakcíny. V březnu by mělo následovat dalších 400 000 dávek a zbytek objednávky do konce letošního června. Ruská vakcína by vystačila na kompletní očkování pro necelou pětinu obyvatel země.

Účast premiéra při dodávce ruské vakcíny kritizoval šéf slovenské diplomacie Ivan Korčok, kterého do vlády nominovala menší strana Svoboda a solidarita. Věnovat politickou pozornost neregistrované vakcíně není podle Korčoka na místě.

Kontrola ruské vakcíny

Slovenské úřady zatím neoznámily podrobnosti o chystané kontrole ruské vakcíny Sputnik V, kterou budou moci lékaři používat při očkování proti covidu-19 a která nebyla dosud registrována unijní lékovou agenturou EMA. Vyplývá to z odpovědi tamního ministerstva zdravotnictví a státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) na dotaz ČTK. Ministerstvo pouze ohlásilo kontrolu šarže.

„Ve spolupráci se státním ústavem pro kontrolu léčiv se prověří šarže a následně se oznámí, kdy očkování oficiálně začne. Zájemci o očkování vakcínou budou potvrzovat, že vědí, že jde o vakcínu bez schválení v evropské lékové agentuře,“ uvedla mluvčí slovenského ministerstva zdravotnictví Zuzana Eliášová.

Mluvčí slovenského SÚKL Magdaléna Jurkemíková v souvislosti se Sputnikem V řekla, že ústav komunikuje s ministerstvem zdravotnictví. SÚKL, jehož šéfka už dříve doporučila používat při očkování proti covidu-19 pouze registrované vakcíny, v únoru uvedl, že by měl být požádán o stanovisko k bezpečnosti, účinnosti a kvalitě ruské vakcíny. To by znamenalo, že úřad bude vyžadovat od výrobce Sputniku V stejné informace, které jsou potřebné pro řádnou registraci vakcíny. Vzhledem k tomu, že výrobce sídlí mimo Evropskou unii, vykonat by se u něj měla inspekce. Podle SÚKL je síť expertů vybudována na úrovni EU a EMA a registraci na evropské úrovni ústav označil za nejvhodnější postup. Výrobce Sputniku V podle dostupných informací zatím nepožádal EMA o schválení vakcíny pro použití na území EU.

Ruskou vakcínou se podle pondělního oznámení začal zabývat také český Státní ústav pro kontrolu léčiv. Podle své mluvčí má jen omezené množství informací, ze kterých není možné učinit žádné závěry. Prezident Miloš Zeman požádal svého ruského kolegu Vladimira Putina o dodávky Sputniku V do Česka. Kreml v reakci ale uvedl, že nedokáže vyhovět všem žádostem o poskytnutí vakcíny, objem výroby to zatím neumožňuje.

Sputnik jako nástroj hybridní války

Ruská vakcína Sputnik V se stala nástrojem hybridní války. Politizaci způsobilo, že výrobce nepožádal o registraci očkovací látky v Evropské unii. Novinářům to řekl slovenský ministr zahraničí Ivan Korčok. Premiér Igor Matovič v reakci vyjádření ministra odmítl. Korčok také chce od politických špiček země ujištění, že proevropské a proatlantické směřování země se v souvislosti s nákupem Sputniku V nemění.

„Je zjevné, že tato vakcína už není jen vakcínou, je to nástroj hybridní války. Tento politický nástroj nás rozděluje doma, rozděluje nás v zahraničí. Prostřednictvím tohoto nástroje se vykresluje EU jako něco, co selhává,“ uvedl Korčok.

Podle Korčoka se politická debata vede jen o Sputniku V a nikoliv o ostatních vakcínách. „Pokud by to byla jen vakcína, bylo by snahou výrobce vakcíny dostat se na trh a být v poctivé konkurenci na trhu,“ řekl ministr o Sputniku V.

Matovič vyjádření šéfa diplomacie odmítl. „Je to zbytečná politizace této otázky. Sputnik V je stejná vakcína jako ostatní. Konečně bychom mohli přestat rozmýšlet nad tím, odkud tato vakcína pochází,“ řekl premiér.

Šéf slovenské diplomacie který byl do vlády nominován menší koaliční stranou Svoboda a solidarita, zopakoval svou kritiku Matoviče za to, že se předseda vlády v pondělí zúčastnil dovozu ruské vakcíny na letiště v Košicích.