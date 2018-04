Slovenská ulice Kaliňáka vyštvala, teď ji štve jeho náhradnice

- Magazín - 0

Kde končí legrace, a kde už to začíná smrdět průšvihem? Kde končí svoboda projevu, a kde už začíná konflikt se zákonem? Co je ještě soukromé, a co už ne? Jak snadno se bezúhonný občan stane kriminálníkem? A není trestání drobných nešvarů spíše kontraproduktivní? Tyto a další otázky znovu vyvolal případ skotského komika, který skončil před soudem, protože naučil svého pejska na povel hajlovat. více