Slovenská vláda získala důvěru. Ani jste neupravili program, rýpe opozice

11:15

Vlak, který do Číny přivezl údajně vysokou delegaci z KLDR, opustil Peking. Spekuluje se o tom, kdo v Číně jednal. Agentura Bloomberg v pondělí napsala, že to byl Kim Čong-un . Podle analytiků citovaných jihokorejskou agenturou Jonhap to mohl být jeho sestra Kim Jo-čong, nebo blízký spolupracovník vůdce KLDR Čche Rjong-he.