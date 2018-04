Policie obvinila 22 lidí kvůli daním. Mezi nimi i miliardáře Speychala

- Aktuality - 0

Pro někoho unikátní architektonická stavba, pro jiného rozpadající se betonový kolos. Názory na Libeňský most se různí, pražští radní se dnes přiklonili k druhé variantě, když odsouhlasili jeho zbouraní a nahrazení zcela novým mostem. Demolici ale musí posvětit pražské zastupitelstvo. Nyní zavřený most nebyl za 90 let své existence nikdy důkladně opravován. více