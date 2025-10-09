Slevy v Albertu jsou na pováženou. Vévodí jim máslo a další základní potraviny
9. 10. 2025 – 6:11 | Zprávy | Anna Pecena
Připravte se: v novém letáku Albertu to doslova praská ve švech. Chcete vědět, co stihnout dřív než se všechno vyprodá? Čtěte dál…
Maso a čerstvé zboží – když akce zasáhne hluboko do peněženky
V novém letáku Albert, vypadá nabídka čerstvého masa a ryb jako tisková výzva k nákupnímu šílenství. Vepřová pečeně bez kosti je nabízena za 89,90 Kč/kg, což je cena, kterou byste od supermarketu nečekali. Losos (filet s kůží) patří mezi horké tipy – dokáže proměnit běžný den na gurmánský zážitek. A pro milovníky zeleniny? Květák jen za 24,90 Kč znamená, že i spíž plná barev může být dostupná.
Další čerstvé kousky: mandarinky, okurky hadovky a další ovoce i zelenina se podle letáku objevují v akčních pořizovacích cenách, které skutečně vyhlásil Albert prostřednictvím kupi.cz.
Sladké & trvanlivé – zásobte se, než zmizí
V sekci sladkostí a trvanlivých potravin si leták dovoluje být nekompromisní. Oplatky Sedita Mila s mléčnou náplní a kakaovou polevou (50 g) se prodávají v akci, která potěší každého, kdo potřebuje malou chuťovku. Za kávu Jacobs Velvet (200 g, normální sleva 159 Kč) s aplikací Albert zaplatíte jen 150 Kč, s tím, že běžná cena je 229 Kč!
Trvanlivé produkty jako tuňákový salát Exclusive Franz Josef Kaiser (44,90 Kč/185 g), margarin Perla máslová příchuť (29,90 Kč) či kuřecí výrobky se objevují jako cenové bomby – pokud je včas chytíte. Leták také ukazuje čokoládu Lindt Excellence od 69,90 Kč – to je nabídka, která hladovému srdci nevyklouzne z paměti.
Domácnost a drogerie: úklidové útoky s výhodou
I domácí potřeby a drogerie se neztratily — Albert podle kupi.cz nasazuje agresivní ceny i v těchto kategoriích. Deodorant Nivea (stick či roll-on) od 59,90 Kč, pasta na zuby Elmex pro děti od 79,90 Kč – to nejsou „sleva“, to je výzva.
Pokud plánujete nákup pracích prostředků, leták nabízí Persil, Rex nebo Somat produkty v akčních baleních, které vás mohou vytrhnout ze stereotypu běžné cenové hladiny. V zásobě na zimu, ale i každodenní provoz, mohou být tyto nabídky klíčem k velké úspoře.
Nápoje, které zahřejí i potěší
V říjnovém letáku nechybí ani široká nabídka nápojů. Milovníky kávy potěší akce na Jacobs Velvet 200 g, zatímco pivaři si přijdou na své se značkami Staropramen za 10,90 Kč a Budvar za 11,90 Kč. Nechybí ani výhodné ceny minerálních vod a džusů. Takže se vyplatí doplnit zásoby pití nejen na doma, ale i na výlety či oslavy.
Podzimní inspirace z Albertu
Albert myslí i na sezónní nabídku. V akčním týdnu od 8. do 14. října 2025 nabízí ingredience pro podzimní recepty – od jablek a skořice až po brambory a cibuli za pár korun. Pokud chcete vařit polévky, péct koláče nebo si udělat tradiční český oběd, tento leták vám ušetří čas i peníze.
A kdo ví – možná právě teď najdete v Albertu nový oblíbený produkt, který se stane stálicí vašeho nákupního seznamu.