Senior na Guadeloupe přepadl obchod, aby se podíval za vnukem do vězení
9. 10. 2025 – 6:23 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Soud v karibském Guadeloupe uložil 15 měsíců vězení 69letému seniorovi za to, že s puškou přepadl supermarket.
Muž se totiž chtěl dostat do vězení a potkat se tam se svým vnukem, napsala agentura AFP.
Incident se stal na konci září v obci Sainte-Rose na severozápadě ostrovní země. Muž vešel do obchodu s béžovou kuklou na hlavě a puškou, kterou měl ukrytou v nákupním košíku. V obchodě si vzal kousek ementálu a láhev vína a u pokladny si řekl o peníze z kasy. Když se pak klidně vydal zpátky ke svému autu na parkovišti, policisté jej odzbrojili a zadrželi.
Muž, který nemá žádný záznam v rejstříku trestů, je stíhaný za ozbrojenou loupež, ale také za těžké ublížení na zdraví a za vzpouru. Senior skutky uznal a dostal 15 měsíců vězení, z toho může být pět měsíců změněno na podmíněný trest. Mužův profil a jeho srdeční problémy ovlivnily rozhodnutí soudu, protože běžně se za podobné činy ukládá tříleté až pětileté vězení.
"(Můj mandant) byl zoufalý. Nezajímaly ho peníze, chtěl se jen dostat do vězení, aby se tam setkal se svým vnukem a mohl se s ním aspoň projít," uvedla přidělená obhájkyně Léa Le Chevillierová. Prarodič totiž v návštěvní místnosti viděl, jak s vnukem hrubě zacházejí spoluvězni a jak má vyražený zub.
Odsouzený bude muset odškodnit oběti, podstoupit léčbu a přestat navštěvovat přepadený supermarket. Zachovává si však právo na návštěvy, aby se mohl legálně setkávat se svým vnukem.