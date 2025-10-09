Dnes je čtvrtek 9. října 2025., Svátek má Sára a Štefan
Velký návrat! Kapela Mirai se chystá zbořit Eden: "Bude to největší koncert, jaký tam kdy byl"

9. 10. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

zdroj: Profimedia.cz
Fanoušci se mohou radovat, slavná kapela dokončí předčasně zrušené turné.

Populární skupina Mirai se už jednou chystala vzít stadion v Edenu útokem, jenže nakonec z toho nic nebylo. Jak si jistě vzpomínáte, zpěvák a frontman Mirai Navrátil se svého času krutě porval se sokem v lásce a se zlomenou čelistí se zpívalo přeci jen poněkud obtížněji.

Zranění už se ale uzdravilo, válečná sekera je dávno hluboko v zemi a nadešel čas na druhý pokus. Mirai otřese Edenem za rok a půl, přesně 12. června 2027.

Podle všeho půjde o jedinečnou a náležitě pompézní show: „Především svým vizuálním pojetím. Bude to zcela jiný formát, než na jaký jsou naši fanoušci zvyklí. Uprostřed stadionu vyroste třistašedesátistupňová scéna a promění koncert v intenzivnější zážitek,“ sliboval Navrátil v rozhovoru pro Novinky.

Chybět prý nebudou ani hosté a počítá se s pořádnou škálou: „Bude to největší koncert v Edenu, jaký tam kdy byl. A protože 360 stage bude v samém srdci stadionu, budeme si ještě víc nablízku. Máme z toho husí kůži,“ těší se kapela na svých sociálních sítích.

Kapela ale samozřejmě neplánuje jen velký koncert, chystá se také nová deska: „Už na přelomu letošního října a listopadu vydáme první singl z připravovaného alba. Dál pak budeme vydávat další ochutnávky tak, abychom do koncertu v Edenu měli vydanou celou desku. Mám napsanou zhruba půlku písniček z ní a mám z toho zatím velkou radost,“ pochvaluje si Mirai.

