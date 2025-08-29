Slevová válka v penny: Leták slibuje nákupní mánii, jakou jsme dlouho nezažili
29. 8. 2025 – 8:45 | Zprávy | Anna Pecena
Češi jsou národem slev a letáků a Penny tentokrát přiložilo pod kotel tak, že hrozí, že se regály v obchodech prostě vyprázdní. Nový leták platný od čtvrtka 28. srpna do středy 3. září 2025 se totiž nebojí pořádných čísel a nabízí ceny, které se tváří skoro až podezřele nízko. A právě proto to vypadá, že se Penny připravuje na zářijový útok konkurence, jinak se tak odvážné slevy vysvětlit nedají.
Mléko za hubičku, šampaňské skoro za drobné
Na první pohled vás praští do očí základní potraviny. Trvanlivé mléko Boni spadlo na cenu, kterou si pamatujeme spíš z dob, kdy koruna ještě měla váhu – pouhých 15,90 Kč za litr. Máslo Olma se zase prodává tak, že se vyplatí nakoupit rovnou do mrazáku. Rodiny ocení i levnou šunku z řady Řezníkův talíř, která stojí méně než dvacetikorunu za sto gramů.
Ale Penny nezůstalo jen u základů. Do hry totiž přihazují i luxusní kousky. Bohemia Sekt Demi Sec za 99,90 Kč? To zní jako nabídka, která udělá z každého všedního večera malou oslavu. A pokud máte chuť jen na malý hřích, Fidorka za 6,90 Kč se směje z regálu jako připomínka sladkých devadesátek.
Ovoce a maso jako tahák na víkend
Konec léta se bez ovoce prostě neobejde, a Penny to moc dobře ví. Růžové hrozny bez semínek půl kila za 29,90 Kč? To není jen zdravá svačina, to je rovnou vstupenka do pocitu, že zdravý životní styl nemusí bolet peněženku. Když k tomu přidáme kuřecí prsíčka a vepřovou plec bez kosti za ceny, které vypadnou jako z jiné doby, je jasné, že víkendové grilovačky nebo rodinné obědy budou tentokrát mnohem levnější.
Nejde ale jen o suroviny. Penny ví, že Češi si potrpí na pečivo, a tak servíruje kaiserky skoro zadarmo. Pokud si vezmete čtyři kusy, vyjde vás jedna na směšné tři koruny šedesát osm haléřů. Kdo by odolal? Sladkou tečku pak obstarávají buchtičky Karlova Koruna nebo mražené tiramisu – luxusní dezerty bez luxusní cenovky.
Boj o zákazníka začíná
Je zřejmé, že Penny spustilo ofenzivu, která má jediný cíl – ukázat, že levný nákup může být zároveň kvalitní a pestrý. Tohle není jen obyčejný leták, tohle je marketingová zbraň hromadného ničení konkurence. Všechno nasvědčuje tomu, že se supermarket snaží nalákat rodiny před začátkem školního roku a ukázat, že právě u něj se dá naplnit lednice i spíž bez toho, aby to bolela peněženka.
Nakonec se tak z obyčejného listování letákem stává skoro sportovní disciplína: kolik toho zvládnete nakoupit za pár stovek? A jestli jste si doteď mysleli, že akce v supermarketech jsou nuda, Penny vás rychle vyvede z omylu. Tenhle týden to bude doslova hon na slevy – a kdo zaváhá, ten nejspíš odejde jen s prázdným košíkem a zklamaným výrazem.