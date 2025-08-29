Toulová zase v ráži! Polonahá režisérka přišla s kytarou na hlavě a holým zadkem
29. 8. 2025 – 9:00 | Magazín | BS
Čekal snad někdo něco jiného? Toulová ani tentokrát nezklamala.
S bizarními modely, které na sebe navléká režisérka Eva Toulová, už máme tolik zkušeností, že nějaký normální ohoz už by od ní očekával nejspíš jen ten největší naivka.
Eva však svým módním vkusem i přesto pořád dokáže překvapit i ty nejotrlejší.
Příklad? Na premiéru dokumentu o slavném písničkáři Jarku Nohavicovi dorazila v opravdu náležité divočině. K hudebníkově poctě si do vrkočů vetkla překližkovou kytaru.
A k poctě sebe samé pak ještě vystavila půl hrudníku a kus zadku.
„Moc spodního prádla se pod ně nevešlo,“ komentovala bolestivě zjevný fakt pro magazín Super.
Ve svém vytříbeném modelu mimochodem jela tramvají, protože ji neměl kdo svézt: „Nemám řidičák a manžel je v Brazílii. A taxíky mají vždycky problém zajet až na Václavské náměstí. Takže jsem jela tramvají, ale ta mi jede skoro až od domu sem,“ vysvětlila.
Zpátky jakbysmet, až na to, že jela uprostřed noci: „Zima mi nebude, jsem horkokrevná. A kdybych někoho vyprovokovala, můžu si za to sama a dám vám vědět,“ pokyvovala.
Vědět nedala, můžeme tedy předpokládat, že dorazila v pořádku.