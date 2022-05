Britská královna bude slavit 70 let na trůně. Commonwealth reaguje protesty a apatií

Britská královna Alžběta II. je po sedmi desetiletích na trůně považována za opěrný bod v bouřlivých časech. V bývalých britských koloniích ji však řada lidí vnímá jako kotvu, která je táhne zpět k jejich koloniální minulosti a jejím stále doznívajícím negativním dopadům.

Ačkoliv Spojené království oslavuje královnino platinové jubileum - 70 let na trůně - různými průvody a slavnostními večery, někteří členové Společenství (Commonwealth) využívají této příležitosti, aby usilovali o formální rozvázání vztahů s britskou monarchií a koloniální historií, kterou představuje, napsala agentura AP.

„Když přemýšlím o královně, vybavím si ji jako hodnou starou dámu,“ řekla jamajská vysokoškolská učitelka Rosalea Hamiltonová, která se zasazuje o to, aby se její země stala republikou. „Nejde o ni. Jde o bohatství její rodiny, získané prací našich předků. Potýkáme se s odkazy minulosti, které jsou velmi bolestivé,“ dodala.

Impérium, do něhož se Alžběta narodila, je už dávno pryč. Královna je však nadále panovnicí i daleko za hranicemi Británie. Formální hlavou státu je ve 14 dalších zemích, včetně Kanady, Austrálie, Papuy Nové Guiney nebo na Bahamách.

Ještě nedávno těch zemí bylo 15 - Barbados přerušil svoje vztahy s monarchií loni v listopadu a řada dalších karibských zemí, včetně Jamajky, dává najevo, že jej v tom chce následovat.

Březnová cesta Alžbětina vnuka prince Williama a jeho manželky Kate k příležitosti královnina jubilea do Belize, na Jamajku a na Bahamy, jejímž cílem bylo posílit vztahy, měla zřejmě přesně opačný účinek. Obrázky toho, jak si pár potřásá rukou s dětmi skrz drátěný plot a jede v terénním vozidle Land Rover bez střechy ve vojenském průvodu, vyvolaly v mnohých vzpomínky na dobu kolonialismu.

Protestující na Jamajce požadovali, aby Británie zaplatila reparace za otroctví, a premiér Andrew Holness zdvořile Williamovi řekl, že se jeho země „posouvá dál“, čímž naznačil, že se plánuje prohlásit republikou. Měsíc nato premiér karibského souostroví Antigua a Barbuda řekl královninu synovi Edwardovi, že i jeho země jednoho dne odstraní královnu z pozice hlavy státu.

Společenství spojuje do značné míry osobní odhodlání královny. Organizace, jejímž cílem je podporovat demokracii, zásady dobrého vládnutí a lidská práva, ale čelí nejisté budoucnosti.

Šéfové zemí Společenství chystají v druhé polovině června setkání ve městě Kigali ve Rwandě, kde se bude konat summit odložený kvůli pandemii covidu-19. Někteří z nich nicméně zpochybňují, zda může organizace přežít, až Alžbětu na trůnu nahradí její syn princ Charles.

