Kupte si královnu Alžbětu - tu pravou od Mattela

Britská královna Alžběta II. dnes v tichosti slaví 96. narozeniny a americký výrobce hraček Mattel při té příležitosti oznámil, že na její počest na trh uvedl novou panenku Barbie. Speciální edice panenky s podobou panovnice vznikla hlavně u příležitosti oslav 70 let od jejího nástupu na trůn.

Panenku nechal hračkářský gigant navrhnout podle oficiálního královnina portrétu, který vznikl před deseti lety, kdy se slavilo 60 let od nástupu Alžběty na trůn. Barbie tak má typický účes, tiáru, dlouhé slonovinové šaty a modrou šerpu. Mattel se snažil napodobit i ty nejmenší detaily jako například šperky, brože a řády, které měla královna připnuté na šerpě a šatech, naopak se ale nezdržoval přesným zobrazením obličeje - královna jako Barbie vypadá o desítky let mladší a není si příliš podobná.

Barbie se nabízela za 75 dolarů (1700 Kč) a rychle se vyprodala.

Královna Alžběta II. má svou panenku Barbie | zdroj: Profimedia

Nejdéle vládnoucí britská panovnice dnes narozeniny slaví v soukromí na svém panství Sandringham v hrabství Norfolk. Připojí se k ní rodina a přátelé.

„Myslím, že královna dodržuje svůj postoj Zachovej klid a pokračuj (Keep calm and carry on) i co se týče narozenin. Prostě nemá ráda, když se kolem nich dělá humbuk,“ citovala agentura AP Emily Nashovou, redaktorku magazínu Hello, která píše o královské rodině.

Buckinghamský palác zveřejnil jako připomínku jejích 96. narozenin nově pořízenou fotografii, na níž Alžběta pózuje na hradu Windsor se dvěma bílými poníky.

Alžběta se stala královnou po smrti svého otce Jiřího VI. v únoru 1952, korunovace s konala až v následujícím roce. Hlavní část oslav jejího platinového výročí je naplánována na začátek června.